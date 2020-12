Segnatevi questa data: sabato 12 dicembre 2020. Inizia infatti proprio in questa giornata la sforbiciata extra sui prezzi dei prodotti Amazfit su Amazon, dando vita così ad una vetrina natalizia ideale per portare il regalo last minute sotto l’albero. Meglio di un Black Friday, insomma, ma solo per pochi giorni e su modelli che diventano pertanto una immediata occasione di cui approfittare.

Amazfit, sconti fino al 35% dal 12 dicembre

Che sia per gli amanti dell’attività sportiva, delle notifiche smart al polso, del design tradizionale o della semplice idea di uno smartband da portare con sé, gli sconti che stanno per piovere promettono grandi opportunità per quanti non hanno approfittato del Prime Day prima, del Black Friday poi, e ora si trovano con il cerino in mano in cerca di una valida idea per Natale. Ultima chiamata, insomma.

L’occasione è servita ed è firmata Amazfit: gli sconti arriveranno fino al 35% su una vasta gamma di prodotti, benché al momento i singoli sconti restino top secret. Amazfit ha comunicato comunque che saranno in sconto prodotti di grande appetibilità quali:

Per catturare al volo gli sconti prima che vadano esauriti occorre dunque collegarsi quanto prima (un tentativo questa sera a mezzanotte potrebbe essere un tentativo saggio) allo store ufficiale Amazfit per sfogliare tutte le opportunità disponibili fin dalle prossime ore.

