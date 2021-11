Amazfit: il terzo marchio di smartwatch al mondo

Amazfit batte Huawei e diventa il terzo marchio di wearable più grande al mondo. Questa compagnia, nota per la produzione di dispositivi indossabili, è salita sul podio come terzo produttore mondiale di smartwatch nel terzo trimestre di quest'anno, superando il colosso cinese Huawei, secondo quanto riportato dal Global Smartwatch Model Tracker di Counterpoint Research.

Amazfit sale sul podio dopo Apple e Samsung

Il rapporto afferma che Amazfit è riuscita a spedire circa 9,9 milioni di unità dei suoi smartwatch nel terzo trimestre del 2021, il che rappresenta un aumento dell'89% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ora ha una quota di mercato globale degli smartwatch pari al 5,8%.

Un altro punto forte del brand nel rapporto è la sua crescente presenza nel mercato estero. Le vendite della società dai paesi internazionali hanno rappresentato il 61,8% delle sue spedizioni globali. In Germania, le sue vendite sono aumentate del 150% su base annua, mentre in Turchia le spedizioni del marchio sono aumentate del 324% su base annua.

Ha visto una buona risposta nel mercato europeo da regioni come Italia, Spagna e Germania. Alcuni prodotti della compagnia si sono comportati abbastanza bene sul mercato: citiamo il GTR 2e, il GTS 2e e il T-Rex Pro.

Inoltre, l'azienda ha anche beneficiato delle partnership con Spartan, ESOK Rally in Turchia, All-Russian Zavidovu SUP Challenge, Israeli Beach Volley Championship e Cruce Teques in Messico.

Apple ha mantenuto la sua posizione di vertice nel mercato degli smartwatch nel terzo trimestre con una quota del 21,8%, ma la sua quota di mercato è diminuita del 10% su base annua. Il gigante tecnologico sudcoreano Samsung conquista il secondo posto con spedizioni record di Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, i quali hanno aiutato il marchio ad aumentare la propria quota di mercato dal 9,9% al 14,4%.