Amazfit GTS torna in offerta su Amazon grazie a un doppio sconto, il prezzo finale è di 99,90€.

Uno smartwatch evoluto: Amazfit GTS

Semplice, elegante e lineare, Amazftit GTS è uno smartwatch degno di nota. Indossabili sia dai polsi maschili che quelli femminili, questo prodotto non è da sottovalutare poiché uno dei più ambiti nel mercato.

Dotato di una cassa quadrata con bordi arrotondati, custodisce al suo interno un display AMOLED da 1,65 pollici. La lettura delle notifiche e delle informazioni è estremamente agevolata dalla risoluzione e dalla qualità del pannello.

Come sempre, al suo interno sono integrati anche dei sensori che permettono di tenere sotto controllo la salute e il proprio corpo. Dal punto di vista dei parametri vitali sono degni di citazione il sensore ottico di tracciamento PPG (frequenza cardiaca), il monitoraggio del sonno e dello stress.

Per quanto riguarda il fitness, invece, sono presenti ben 12 modalità di sport preinstallate che si adattano ai gusti di ogni sportivo. L'impermeabilità certificata fino a 5 ATM consente di utilizzare l'orologio anche in acqua per sport appartenenti a questa categoria.

Tra le altre caratteristiche non è da prendere sottogamba la batteria che vanta un'autonomia di 14 giorni. Disattivando il GPS integrato può funzionare anche fino a 1 mese.

