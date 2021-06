Lo SmartWatch Amazfit GTS è in promozione su Amazon a soli €99,90. Il ribasso del 23% prende il prezzo di listino un vero e proprio fare attraverso uno sconto di €30,09.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Amazfit GTS: cosa sapere sullo Smartwatch amato da migliaia di utenti

Acquistare uno Smartwatch può diventare complicato, soprattutto negli ultimi periodi in cui il mercato ha accolto numerosi modelli. Amazfit GTS, tuttavia, rimane uno dei punti saldi della categoria grazie al suo rapporto qualità prezzo e alle funzioni che vanta al suo interno.

Disponibile in varie colorazioni, il dispositivo monta una cassa quadrata con copertura in vetro 3D. Il display, invece, presenta uno schermo AMOLED a 326 PPI e con un'ampiezza di 1,65 pollici. Queste dimensioni sono pressoché perfette in quanto consentono una lettura delle informazioni sempre immediata e di elevata qualità.

Il prodotto è capace di tener conto di quelli che sono i parametri del benessere. Non è un mistero che sia presente un sensore ottico di tracciamento biologico che rileva la frequenza cardiaca con precisione 24 ore su 24 rileva eventuali scostamenti inviando subito un allarme.

Le modalità sportive, invece, sono in totale 12 e variano sia tra sport indoor che sport outdoor. L'orologio ovviamente è resistente all'acqua fino a 5 ATM e quindi può essere utilizzato anche per praticare sport come nuoto. Non sono da dimenticare, poi, i due sistemi di posizionamento a doppio satellite ossia GPS e Glonass per rilevazioni accurate e precise.

La batteria, in conclusione, assicura un'autonomia di 14 giorni sebbene questi possano diventare persino 40 attraverso un utilizzo base.

Amazfit GTS è acquistabile su Amazon a soli €99,90. Questo è un prodotto prime e quindi è disponibile alla spedizione in circa 48 ore se si è membri del servizio. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per coloro che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch