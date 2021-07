Amazfit GTS 2 Mini torna in promozione su Amazon a soli 74,98€. Il ribasso del 32% corrisponde a uno sconto effettivo di 34,92€ che rende l'acquisto una vera e propria occasione.

Amazfit GTS 2 Mini: cosa sapere sullo smartwatch del momento

Lo smartwatch prodotto da Amazfit, il modello GTS 2 mini, si presenta come un dispositivo semplice ma che al suo interno nasconde tante funzioni da scoprire. Disponibile in colorazione nera può essere indossato sia da uomini che donne senza problemi. Inoltre il cinturino è in silicone.

La cassa vanta un design molto curato, ha una forma quadrata nonostante la stessa sia stata addolcita da dei bordi arrotondati. Al suo interno è posizionato un display a colori AMOLED con ampiezza di 1,55 pollici. I colori risultano vibranti così come la lettura dei dati ottimizzata.

Il cuore pulsante dello smartwatch è costituito da i sensori che trovano posto al suo interno. In termini di benessere, il dispositivo è in grado di misurare la qualità del sonno, il ciclo mestruale, la frequenza cardiaca, lo stress e persino i livelli di ossigeno all'interno del sangue.

Anche le modalità sportive non sono da ignorare visto che sono più di 70 e permettono di tenere sotto controllo sia i propri allenamenti Indoor che outdoor. Trattandosi di un dispositivo impermeabile fino a 5 ATM, poi, può essere utilizzato a contatto con l'acqua senza preoccuparsi.

GTS 2 MINI funziona altresì come perfetto assistente da polso regalando all'utilizzatore le notifiche smart e una serie di comandi intelligenti.

In conclusione, la batteria vanta un'autonomia di due settimane.

Puoi acquistare Amazfit GTS 2 Mini su Amazon a soli 74,98€. Si tratta di un prodotto Prime e quindi acquistandolo oggi lo si può ricevere in appena 48 ore se si è membri. Per i clienti standard, invece, le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro.

