Amazfit GTS 2 Mini, smartwatch bello e versatile con GPS: prezzo SHOCK

Difficile, se non impossibile, resistere a questa offerta di eBay che ha come protagonista l’ottimo smartwatch economico Amazfit GTS 2 Mini; si tratta di un dispositivo caratterizzato evidentemente da un prezzo molto accattivante, quest’oggi in forte sconto, con alcune caratteristiche solitamente esclusiva di prodotti più costosi.

Ad appena 78€, infatti, lo smartwatch del colosso cinese rappresenta un’occasione da prendere al volo se hai necessità di allacciare al polso un wearable di design e con numerose funzionalità ideali per soddisfare tutte le tue esigenze.

Amazfit GTS 2 Mini può essere tuo a un prezzo ridicolo solo su eBay

Amazfit GTS 2 Mini monta un bel display AMOLED da 1.55” a colori, touch e con una buona luminosità che ti permette di utilizzarlo senza riserve anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, lo smartwatch è perfettamente compatibile con l’ottimo assistente digitale Amazon Alexa: puoi controllare tutti i dispositivi della smart home direttamente dal tuo polso, in tutta comodità.

Lo smartwatch di Amazfit, inoltre, è un fitness tracker senza riserve: non solo può registrare numerose informazioni relative a ben 68 modalità sportive differenti, ma monta anche il GPS indipendente per registrare con precisione i tuoi spostamenti e la distanza percorsa. Inoltre, il sensore HR registra costantemente il tuo battito cardiaco e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), proprio come gli smartwatch di fascia alta.

Se il tuo obiettivo è quindi quello di mettere le mani su uno smartwatch dotato di moltissime funzionalità a un prezzo molto economico, non devi assolutamente farti scappare questa occasione su eBay. Metti subito nel carrello il fitness tracker di Amazfit fintanto che lo puoi ricevere a casa in pochissimo tempo al prezzo più economico sul web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.