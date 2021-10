Amazfit GTR 3 e GTS 3: leak svela design e specifiche tecniche

Amazfit si sta preparando la lancio di ben tre smartwatch: Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro, GTS 3. L’evento di presentazione in Cina avverrà tra pochi giorni, per essere precisi il 12 ottobre. In queste ore, però, in rete sono apparsi render e specifiche tecniche di ogni modello. Vediamo assieme tutti i dettagli importanti da sapere.

Amazfit: mega leak svela design e specifiche dei nuovi smartwatch

A riportare tutti questi dettagli è stato il portale PassionateGeekz, poi ripreso da MySmartPrice in seguito alla scomparsa della pagina. Lo smartwatch Amazfit GTR 3 dovrebbe dotarsi di un display AMOLED da 1,39 pollici, con risoluzione pari a 454 x 454 pixel. Sotto la scocca, invece, potrebbe giungere una batteria da 450 mAh. Le stime attuali parlano di un’autonomia pari a 24 giorni.

Il modello GTR 3 Pro, a differenza della variante base e del predecessore GTR 2 Pro, dovrebbe dotarsi di uno schermo da 1,45 pollici con rapporto schermo-corpo migliorato del 70,59% e densità pari a 331 PPI. Inoltre, le cornici dovrebbero restringersi a 3,5mm di spessore. Mancano dettagli su un possibile aumento della capienza della batteria.

D’altro canto, Amazfit GTS 3 potrebbe ottenere un display di 1,75 pollici. Al momento questo è l’unico dettaglio noto lato hardware in merito a quest’ultimo modello. Tuttavia, ci sono informazioni importanti lato funzionalità per tutti gli smartwatch in arrivo. Si parla del supporto a ben 150 modalità sportive, alla connettività Bluetooth 5.1 e anche alle chiamate. Non mancheranno poi la misurazione della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, della saturazione di ossigeno nel sangue e anche esercizi di respirazione. Aggiunta importante sarà, invece, il software proprietario Zepp OS, il quale garantirà maggiore velocità e reattività rispetto al sistema operativo degli ultimi smartwatch rilasciati sul mercato.

Per quanto riguarda i render, qui sopra potete notare le immagini diffuse da PassionateGeekz con (da sinistra a destra) Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTS 3 e Amazfit GTR 3. Tutti e tre i modelli sono realizzati con corpo in lega di alluminio e le differenze fondamentali si trovano solamente nelle dimensioni del display e nel formato. Amazfit GTS 3, come il predecessore, mantiene il design rettangolare con angoli tondeggianti. Le due varianti GTR 3, invece, sono caratterizzate dalla cassa tonda.

Non ci resta che attendere l’evento di presentazione per sapere ogni dettaglio ufficiale su questi dispositivi.