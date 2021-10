Amazfit GTR 3 Pro: potrete salvarci le canzoni!

L'Amazfit GTR 3 Pro è uno dei nuovi smartwatch annunciati da Zepp Health pochi giorni fa. L'orologio costa 50 dollari in più rispetto all'iterazione standard e l'azienda cerca di giustificare questa differenza con funzionalità aggiuntive come uno schermo più grande e altro ancora.

Amazfit GTR 3 Pro: storage di 2,3 GB all'interno

Una caratteristica che ci è sfuggita e che non abbiamo indicato nei nostri post di lancio è che il modello premium ha uno spazio di archiviazione integrato per l'archiviazione locale di file MP3 (leggasi “canzoni”). Si scopre che in realtà esiste uno storage all'interno volto a consentire agli utenti di scaricare i propri file audio preferiti, inclusi podcast e audiolibri.

L'archiviazione a bordo era una delle caratteristiche dei modelli della generazione precedente ma, adesso, per qualche strana ragione, Zepp Health ha deciso di non includerla sui successori, GTR 3 e GTS 3. Si scopre che l'OEM cinese ha deciso di farlo solo per la variante Pro.

GTR 3 Pro ha 2,3 GB di spazio di archiviazione disponibile per gli utenti. Secondo il produttore, questo è sufficiente per memorizzare tra 270-470 file MP3 se ogni canzone ha una dimensione compresa tra 5-10 MB.

L'archiviazione integrata non è l'unica caratteristica che Zepp Health ha rimosso dalla generazione precedente e resa esclusiva per il Pro. Il suddetto gadget è anche l'unico con supporto per Wi-Fi a 2,4 GHz, e ciò è comprensibile poiché è l'unico modo per trasferire i file MP3 sull'orologio.

Non di meno, notiamo che l'orologio ha un display AMOLED da 1,45 pollici con un livello di luminosità massimo di 1000 nits. Supporta più di 150 quadranti di cui 23 modificabili e 15 animati. C'è un sensore BioTracker PPG 3.0 in grado di tenere traccia di più metriche di salute contemporaneamente. Ha un cardiofrequenzimetro, un sensore del livello di ossigeno nel sangue, un monitor del livello di stress e un tracker del ciclo femminile. Lo smartwatch supporta anche oltre 150 modalità sportive e può rilevare automaticamente 8 diversi sport.

C'è uno speaker per rispondere alle chiamate sull'orologio tramite una connessione Bluetooth. Come Amazfit GTR 3 e GTS 3, esegue anche il sistema operativo Zepp con supporto per mini-app e ha Alexa integrato. La durata della batteria è indicata fino a 12 giorni in modalità di utilizzo tipica.