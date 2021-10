Amazfit GTR 3, 3 Pro e GTS 3: UFFICIALI con Zepp OS

Amazfit GTR 3/GTR 3 Pro e GTS 3 arrivano con Zepp OS, supporto per app di terze parti e un look completamente rinnovato.

Amazfit GTR 3, 3 Pro e GTS 3: le caratteristiche

Zepp Health ha svelato i suoi nuovi smartwatch facenti parte della serie Amazfit GT. I nuovi orologi GTR 3 e GTS 3 sono dotati di un design rinnovato e di nuove funzionalità, tra cui un nuovo sistema operativo chiamato Zepp OS che offre. tra le altre cose, il supporto per le app. C'è anche un terzo modello soprannominato GTR 3 Pro che racchiude più funzionalità di punta

I nuovi smartwatch sono dotati di casse in lega di alluminio con cinturini in silicone antibatterico delicato sulla pelle. Tutti e tre hanno una classica corona di navigazione. Il 3 Pro però, ha un altoparlante, che consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate sull'orologio.

Il GTR 3 ha lo stesso display da 1,39 pollici del suo predecessore; troviamo ancora uno schermo AMOLED e c'è il supporto per Always-on Display. Il modello Pro ha uno schermo più grande a 1,45 pollici e un rapporto schermo-corpo del 70,6% che Zepp Health sostiene sia il più alto su uno smartwatch con quadrante rotondo. Il GTS 3 racchiude anche un display AMOLED più grande che misura 1,75 pollici, ha una risoluzione di 390 x 450 e ha una densità di pixel di 341 PPI. Il suo rapporto schermo-corpo è del 72,4%.

Ci sono più di 100 quadranti tra cui scegliere, tra cui 15 animati e 12 quadranti modificabili. Gli utenti possono anche caricare le proprie foto da utilizzare come quadranti.

Tutti e tre i gdget sono dotati del nuovo sensore biometrico BioTracker PPG 3.0 con una maggiore precisione grazie ai suoi 6 fotodiodi e 2 LED. Il nuovo sensore aggiunge la possibilità di misurare più parametri di salute contemporaneamente. Si può controllre facilmente la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la frequenza respiratoria e ottenere tutti e quattro i risultati in 45 secondi.

Non di meno, possono monitorare la frequenza respiratoria e il livello di ossigeno nel sangue durante il sonno. Una nuova aggiunta è la possibilità di controllare i dati del sonno sull'orologio anziché all'interno dell'app.

Il GTR 3 ha una durata della batteria di 21 giorni, mentre il GTR 3 Pro e il GTS 3 hanno un'autonomia di 12 giorni. Gli smartwatch sono compatibili sia con dispositivi Android che iOS.

Zepp OS è il nuovo sistema operativo che sta alimentando i nuovi smartwatch e sostituisce il vecchio Amazfit OS. Tra le nuove funzionalità che offre ci sono animazioni nuove e più veloci fino a 60 fps e supporto per app di terze parti.

Ci sono più di 10 mini app in bundle con gli orologi: troviamo quella che ricorda di bere acqua, il calendario, la calcolatrice, HomeConnect di terze parti che consente agli utenti di controllare gli elettrodomestici intelligenti dai propri polsi. Zepp Health afferma che ci sarà anche un software che consentirà agli utenti di controllare le GoPro dal watch.

I device supportano più di 150 modalità sportive, un aggiornamento significativo rispetto ai 90 modelli sportivi supportati dai loro predecessori. Il produttore ha anche aggiunto una modalità eSports che monitorerà la frequenza cardiaca e altri dati biometrici durante la riproduzione di videogiochi.

I nuovi smartwatch hanno anche il supporto per il riconoscimento automatico di 8 sport tramite una funzionalità chiamata ExerSSense. C'è ancora il GPS e l'azienda dichiara che c'è un nuovo chipset che, non è solo il 20% più veloce ma anche il 40% più preciso: supporta 5 sistemi di navigazione satellitare tra cui GPS, Galileo, GLONASS, Beidou e QZSS.

In Europa, i prezzi partono da 149,90 euro per i due modelli standard, GTR 3 e GTS 3, e da 199,90 euro per l'iterazione Pro.