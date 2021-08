Amazfit Bip U si trova in offerta su Amazon a 39€, allo sconto preapplicato del 29% si aggiunge un ulteriore coupon da 10 euro da applicare in fase d'acquisto. Non serve altro che selezionare la casella relativa al coupon e aggiungere il prodotto al carrello, per beneficiare di uno sconto effettivo di circa 30 euro.

Dotato di un display squadrato da 1.43 pollici, l'Amazfit Bip U è costruito in policarbonato e presenta un unico tasto fisico lungo il bordo destro. Non manca la possibilità di sostituire il cinturino con moltissimi modelli compatibili in silicone, pelle o metallo e di personalizzare il quadrante scegliendo tra ben 50 watchfaces digitali o simil-analogiche.

Il Bip U è in grado di monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e di fornire un feedback accurato sulla qualità del nostro sonno. Lo smartwatch si connette allo smartphone tramite Bluetooth 5.0 e si interfaccia con l'applicazione disponibile per Android e iOS, tramite la quale vengono visualizzati i grafici dell'attività fisica svolta, permette di tracciare oltre 60 sport differenti.

Lo smartwatch di Xiaomi è resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità, la batteria integrata garantisce fino a 9 giorni di autonomia con una sola carica.

Oggi è possibile acquistare Amazfit Bip U in offerta su Amazon a 39€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna Prime entro 1-2 giorni lavorativi.

