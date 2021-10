Amazfit Bip S Lite ad un PREZZO IMBATTIBILE: solo 33,91 euro!

Lo smartwatch Amazfit Bip S Lite ha fin da subito catturato l'attenzione del pubblico, non solo per un impatto estetico decisamente gradevole ma anche per via di un software che mette al servizio degli sportivi un gran numero di strumenti per mezzo dei quali monitorare gli allenamenti.

Amazfit Bip S Lite: design e performance in un solo smartwatch

L'apparecchio gode dell'Always On Display. Siamo al cospetto di un pannello transflettivo a colori ed a basso consumo energetico, che garantisce un'ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole e che mostrerà sempre notifiche, messaggi, promemoria e tutte le altre informazioni di cui hai bisogno.

Amazfit Bip S Lite è il compagno ideale per gli atleti: a disposizione ci saranno 14 modalità sportive che forniranno utili indicazioni circa velocità di marcia, frequenza cardiaca, distanza percorsa e tanto altro ancora. Un device impermeabile che potrà essere utilizzato anche in condizioni proibitive.

Nessun problema di autonomia: il software ottimizzato ti consentirà di avere lo smartwatch al polso per ben 30 giorni. L'estrema morbidezza del cinturino renderà incredibilmente confortevole l'utilizzo dell'orologio, senza mai affaticarti.

