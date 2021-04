Amazfit Bip S Lite è uno smartwatch bello, completo e super leggero, offerto da un brand eccezionale. Ora su Amazon puoi averlo in super offerta a 39,90€ con spedizioni assolutamente rapide, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Bip S Lite in super offerta su Amazon

Un wearable dalla forte vocazione sportiva, ma pronto ad affiancarti per tutta la giornata. Lo metti al polso e lo sui per tantissime cose.

Innanzitutto, puoi leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo hai collegato in Bluetooth. A seguire, è un valido monitor per la salute, grazie a funzioni come il monitoraggio del battito cardiaco e anche il controllo della qualità del riposo notturno.

Infine, come anticipato, è un ottimo sportwatch. Non solo sono supportate 13 tipologie di workout differenti, ma è anche resistente all’immersione in acqua fino a 50 metri.

Non preoccuparti nemmeno dell’autonomia energetica: potrai indossarlo fino a 30 giorni prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria.

Per approfittare subito di questa promozione, e portare a casa Amazfit Bip S Lite in super offerta su Amazon a 39€ appena, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte (già quasi esaurite mentre scriviamo questo articolo) finiscano.

