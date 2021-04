Il nuovissimo Amazfit Bip S Lite è già in super sconto su Amazon a prezzo bomba: lo porti a casa a 39€ appena con spedizioni rapide e gratis. Scorte limitate, offerta a tempo.

Amazfit Bip S Lite: super offerta su Amazon

Un ampio display con supporto alla tecnologia always-on, per niente scontata in questa fascia di prezzo. Super leggero e con un design sobrio, potrai abbinarlo a qualsiasi outfit: lascialo sempre al polso, con la sua batteria – che dura fino a 30 giorni – potrai dimenticarti di doverlo ricaricare.

Un wearable super completo, che si configura come il perfetto assistente in ogni situazione. Ad esempio, potrai affidarti a lui per tenere sotto controllo la salute (non manca il sensore per il battito cardiaco e il monitor del riposo notturno), ma anche per registrare le tue performance sportive. Infatti, ci sono 8 tipi di workout supportati.

Infine, potrai affidarti a lui per la gestione – direttamente dal polso – delle notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato.

Per avere subito questo device a prezzo bassissimo, devi ricordarti di spuntare il coupon sconto per l’acquisto di Amazfit Bip S Lite direttamente in pagina, su Amazon, prima di mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere le migliori offerte Amazon, eBay e non solo: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch