Amazfit Bip S diventerà oggi il tuo migliore amico da polso. Il celeberrimo smartwatch arriva a un prezzo mai visto prima su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis. Dov'è l'inghippo? C'è, è vero: sta nella disponibilità perché ci sono pochissimi pezzi acquistabili.

Amazfit Bip S Lite a prezzo regalo su Amazon

Lo vorresti proprio mettere uno smartwatch al polso, però non hai molto da budget da investire perché in fondo è uno sfizio. Quindi, per evitare di comprare un prodotto scadente, eviti del tutto l'acquisto. Oggi però puoi finalmente avere quello che desideravi, al prezzo di un orologio analogico.

Bello, super leggero e con un design che ben si abbina a qualsiasi outfit. Un ampio display che – non ci crederai – è always on! Quanti wearable a questo prezzo hanno questa caratteristica, che di solito rimane prerogativa dei dispositivi premium?

Con una batteria che dura fino a 30 giorni, lo carichi una volta e poi lo usi per mille operazioni per un sacco di tempo. Tenderai letteralmente a dimenticarti del caricabatterie.

Giustamente, a questo punto ti starai chiedendo che significa fare “mille operazioni” con questo wearable. Beh, considerai che al polso metterai un assistente, che praticamente mancherà solo di farti il caffè. Per praticità, dividerò in tre grandi categorie le caratteristiche di questo device:

sport: con 14 modalità sportive, potrai tenere traccia con precisione dei tuoi allenamenti e poi scaricare tutto sull'applicazione per Android ed iOS; c'è addirittura la certificazione 5ATM, che ti permetterà di usarlo in acqua per tracciare il nuoto;

con 14 modalità sportive, potrai tenere traccia con precisione dei tuoi allenamenti e poi scaricare tutto sull'applicazione per Android ed iOS; c'è addirittura la certificazione 5ATM, che ti permetterà di usarlo in acqua per tracciare il nuoto; salute e benessere : il tuo battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e un sistema avanzato (denominato PAI) di valutazione della tua salute: tieni tutto sotto controllo;

: il tuo battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e un sistema avanzato (denominato PAI) di valutazione della tua salute: tieni tutto sotto controllo; assistente personale personalizzabile: scegli il tuo preferito fra oltre 150 quadranti, leggi in un attimo tutte le notifiche (applicazioni, messaggi e telefonate), ricevi promemoria, usalo come sveglia, leggi le previsioni del tempo, leggi data e ora… continuo? Perché ce ne sarebbero altre!

Insomma, uno smartwatch di marca come Amazfit Bip S Lite a 33,91€ venduto direttamente su Amazon. Questa è veramente un'occasione rara e farsela sfuggire sarebbe poco furbo, soprattutto se cercavi sono smartwatch economico. Il mio consiglio è quello di completare subito l'acquisto perché è abbastanza scontato che le scorte dureranno pochissimo.

E, chicca finale, spedizioni super rapide e gratis: top! Non dimenticare: le occasioni come queste le pubblichiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

