Amazfit Bip S è in offerta su Amazon a soli 45,82€. Il suo prezzo di listino è reso vantaggioso prima da un ribasso del 15% e poi da un coupon da 13,50€ che rende l’acquisto obbligatori.

Uno smartwatch evoluto: Amazfit Bip S e quello che devi sapere

Lineare e semplice, Amazfit Bip S è lo smartwatch che possono indossare sia gli uomini che le donne. Grazie al suo design ha un’estetica casual che si adatta tranquillamente ad ogni genere di stile.

Disponibile nella colorazione Black, l’orologio presenta una cassa con bordi arrotondati che ospita un display a colori antiriflesso da 1.28 pollici. La lettura delle notifiche è resa così ottimizzata e adatta a ogni circostanza.

Grazie alle sue impostazioni avanzate, il quadrante può essere personalizzabile attraverso due modalità apposite. Sono disponibili al download anche degli stili predefiniti.

I sensori integrati all’interno sono il lato distintivo dello smartwatch. Sono infatti presenti il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno. Le modalità sportive, invece, sono ben 17 e variano dagli sport di terra a quelli acquatici.

Il dispositivo, infatti, è resistente all’acqua fino a 5 ATM e può essere utilizzato in acqua in caso di nuoto e altri sport affini.

Degna di nota è la batteria che vanta ben 40 giorni di autonomia. Con un utilizzo tipico, invece l’autonomia si assesta attorno alle due settimane e rappresenta comunque una features interessante.

Tra le altre features sono degne di nota il GPS Sony e il sistema GLONASS.

Puoi acquistare Amazfit Bip S su Amazon a soli 45,82€ nella colorazione Black. Non dimenticare di attivare il coupon da 13,50€ per ricevere l’extra sconto. La promozione ha valenza fino al 4 maggio 2021 salvo esaurimento scorte.

