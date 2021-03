La bomba Amazon di oggi è Amazfit Bip S con GPS integrato a 49,99€ soltanto. Un prezzo eccezionale per un ottimo prodotto. Spedizioni rpaide e gratis.

Amazfit Bip S con GPS: super prezzo su Amazon

Uno smartwatch super leggero, comodo da tenere al polso tutto il giorno e soprattutto super completo. Il perfetto compagno per lo sport, grazie alle diverse modalità supportate e anche grazie al GPS integrato, rarissimo da trovare in questa fascia di prezzo.

Un ottimo dispositivo anche per monitorare la salute (non manca il sensore per il battito cardiaco) e per leggere direttamente dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Per approfittare subito dello sconto presente su Amazon, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo e – prima di mettere il tuo Amazfit Bip Lite con GPS nel carrello – ricordarti di spuntare il coupon in pagina che ti permetterà di ottenere il massimo dello sconto.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Desideri più offerte come queste? Guarda tutte le occasioni presenti sul canale Telegram di Telefonino.net: lo trovi a questo indirizzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch