Amazfit Bip S va in offerta su Amazon a soli 42,41€. Il prezzo di listino viene reso conveniente da un ribasso del 39% che corrisponde a uno sconto effettivo di 27,58€. L'acquisto è un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta la nazione.

Uno smartwatch che sa il fatto suo: Amazfit Bip S

Amazfit Bip S si presenta come uno smartwatch di qualità e con un design semplice. Corredato di cinturino sport in colorazione nera, si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che femminili facendo la sua figura.

La cassa ha una classica forma quadrata nonostante il vetro posizionato sopra sia ricurvo. Il display è ovviamente a colori e vanta un'ampiezza di 1.28 pollici, ottima per la lettura d'informazioni al primo sguardo.

Al suo interno sono collocati numerosi sensori che rilevano dati non solo inerenti allo sport ma anche al benessere. In particolar modo l'orologio è in grado di rilevare la frequenza cardiaca, monitorare il sonno e molto altro ancora.

Il lato fitness include 17 modalità differenti per poter soddisfare tutti gli sportivi. Queste sono varie e includono sia allenamenti all'interno che outdoor. In più è presente un doppio sistema di tracciamento della posizione ossia un GPS Sony + GLONASS.

In merito alla batteria c'è ben poco da dire: lo smartwatch vanta fino a 40 giorni di utilizzo. Con un utilizzo tipico questi diminuiscono a 15, ma sono sempre un ottimo traguardo.

Tra le altre caratteristiche, poi, ricordiamo il suo essere impermeabile fino a 5 ATM, le notifiche intelligenti e la possibilità di personalizzarlo con numerosi quadranti.

Amazfit Bip S è acquistabile su Amazon a soli 42,41€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma effettuate in tempi standard.

