Amazfit Band 5: smartband con Alexa a prezzo REGALO (26€)

L’offerta di Amazon sull’ottima smartband Amazfit Band 5 è una di quelle che non è assolutamente possibile lasciarsi scappare, soprattutto adesso che è possibile riceverla a casa ad appena 26€ grazie a uno sconto del 40%.

Ti chiederai. “ma cosa potrà mai offrirmi una smartband da 26€?” In realtà Amazfit Band 5 ti saprà stupire per quantità di funzionalità che dispone nonostante il prezzo economico: innanzitutto dispone di un ottimo sensore HR per il tracciamento costante, 24/7, del battito cardiaco a riposo e in fase di sforzo.

Inoltre, lo stesso sensore è anche in grado di registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) grazie alla presenza di particolari algoritmi che, in tandem al sensore HR, ti forniscono questo importante dato in ogni momento della giornata. Piccola, leggera, comoda e soprattutto smart: Amazfit Band 5 è uno tra i pochissimi fitness tracker a integrare Amazon Alexa. Sì, hai capito bene: puoi finalmente controllare tutti i dispositivi smart di casa direttamente dalla smartband, semplicemente sollevando il polso verso il volto. Che dire poi della completa impermeabilità all’acqua – perfetta per essere indossata anche in piscina, a mare o sotto la doccia – e dell’autonomia di 15 giorni?

Cosa stai aspettando per allacciare al polso una tra le migliori smartband sul mercato? Acquistala subito e inizia a tracciare i più importanti valori della tua salute con un dispositivo completo di tutto, sarebbe davvero un peccato lasciarsela scappare ora che è in offerta al 40% di sconto. Vuoi mettere la comodità di poter gestire tutti i dispostivi smart in casa direttamente dal polso con Alexa?