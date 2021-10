Amazfit Band 5 a 24€: Alexa al polso e molto di più (-45%)

Amazfit Band 5 è uno smartband eccezionale, uno dei pochissimi con il supporto pieno all'assistente vocale Alexa. Dotato di un sacco di funzionalità, inclusa quella di saturimetro, questo gioiellino adesso lo porti a casa risparmiando il 45%: bastano appena 24€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Band 5 in gran sconto su Amazon

Perché questo smartband? Perché a questo prezzo è impossibile trovare di meglio. Intanto è super leggero e non lo senti al polso. Non manca però di avere un ampio display a colori, ad alta visibilità, dove tenere sotto controllo tutte le informazioni che ti servono. Un display che puoi assolutamente personalizzare, scegliendo fra più di 45 quadranti diversi quello che più ti piace.

Gestisci notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemoria, messaggi e non solo. Infatti, è un ottimo activity tracker: scegli fra 11 modalità sportive quello che preferisci e tieni traccia delle tue performance. Non dimenticare di monitorare la salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno, esercizi di respirazione, assistente di benessere e quantità di ossigeno nel sangue.

Infine, questo gioiellino support a pieno l'assistente vocale Alexa: grazie al microfono integrato, puoi gestire la chiesa smart e chiedere informazioni.

Non perdere l'occasione di portare a casa l'ottimo Amazfit Band 5 a prezzo super da Amazon: risparmi il 45% e lo prendi a 24€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.