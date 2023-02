Amate gli smartphone compatti? iPhone 13 mini è quello che farà al caso vostro

Se amate gli smartphone piccoli, compatti ma prestanti, iPhone 13 mini è quello che farà al caso vostro. Parliamo di un dispositivo incredibile, apprezzatissimo da chi lo ha comprato perché è un vero e proprio gioiello.

Non pensate che la sua dimensione possa inficiare sulle prestazioni. Sotto la scocca, lui possiede l’ottimo processore Apple Bionic A15, lo stesso chip che troviamo in iPhone 13 Pro e in iPhone 14, per intenderci. Ha il modem 5G per la connettività next-gen, delle fotocamere di punta, uno schermo OLED, insomma: è un vero portento, solo che ha un pannello di “soli” 5,4 pollici… un Plus per chi non ama i cosiddetti “padelloni” che vanno di moda in questo periodo. Pensate che su Amazon poi, è perfino in sconto. La versione “Green” da 128 GB si porta a casa con soli 782,09€ al posto di 839,00€.

iPhone 13 mini: piccolo ma con un gran carattere

Come detto, iPhone 13 mini è lo smartphone più piccolo che vi sia in commercio, ma è anche potentissimo. Come si suol dire… “ha carattere”. Ha un bel design, un comparto fotografico da paura, con tante chicche software di alto livello: Cinema Mode per realizzare clip cinematografiche, stili fotografici da applicare ai propri scatti, modalità innovative come Timelapse, Panorama o Slow-Motion, insomma. È una vera e propria macchina fotografica… in miniatura.

Lo schermo, sebbene sia piccolo, è un concentrato di tecnologia: risoluzione Retina XDR, tecnologia OLED e molto altro ancora. Posteriormente è realizzato in vetro e davanti invece, vi è il Ceramic Shield che assicura una protezione incredibile contro graffi e danni accidentali. Il frame invece è in alluminio.

Ha una batteria che garantisce ore ed ore di autonomia con una singola carica, ma si ricarica in fretta con la wireless charging, con il MagSafe o con il cavo Lightning.

Se amate i compatti, iPhone 13 mini vi saprà stupire. Lo trovate su Amazon a soli 782,09€ con spese di spedizione incluse.

