L’attività fisica è consentita già oggi, sarà particolarmente piacevole a breve e sarà estremamente consigliata tra qualche mese. Non resta che montare in sella per le prime passeggiate, quindi, purché in piena sicurezza anche quando la luminosità non è delle migliori. Lo sconto Amanka di oggi permette di sposare tutte le esigenze in un pacchetto solo: luce anteriore, luce posteriore, batteria ricaricabile tramite USB e porta-smartphone in un pacchetto solo che, con lo sconto del 35%, può essere acquistato per soli 16,99 euro.

2400 mAh di carica

L’andatura puoi sceglierla tu, ma l’occasione è da cogliere al volo con una pedalata fulminea: lo sconto dura poche ore soltanto e poi il prezzo tornerà di 25,99 euro.

La comodità del prodotto sta nella sua facilissima installazione e nel suo bundle all-in-one: in un solo pacchetto c’è tutto quel che serve per avere 550 lumen di luce di fronte a sé e 300 lumen per una segnalazione di sicurezza posteriore, il tutto senza il bisogno di cambiare batterie in virtù di 2400 mAh di capacità sempre a disposizione. Se a tutto ciò si aggiungono i morsetti per bloccare lo smartphone in posizione di piena visibilità mentre si pedala, ecco che il quadro è completo.

Prima un click, poi la prima pedalata. In sella, si parte!

