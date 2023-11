Altoparlanti Pioneer DJ: un AFFARE da non perdere (-42%)

Se sei un appassionato di musica, un DJ in erba o un produttore emergente, gli altoparlanti Pioneer DJ DM-40D-BT sono un investimento imperdibile. Attualmente disponibili su Amazon con uno sconto incredibile del 42%, questi altoparlanti offrono un suono eccezionale e una versatilità senza pari. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo speciale di soli 116,00 euro.

Altoparlanti Pioneer DJ: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Grazie al loro design avanzato, i DM-40D-BT garantiscono un suono bilanciato e incisivo. Equipaggiati con un nuovo amplificatore di classe D e un woofer da 4 pollici, questi altoparlanti possono erogare potenza extra quando ne hai bisogno. Ciò li rende ideali sia per il DJing che per la produzione musicale.

L’innovativa modalità audio a 2 vie consente di passare senza sforzo tra il DJing e la produzione musicale. Premendo un semplice interruttore, le impostazioni DSP si adatteranno automaticamente per offrirti il suono ottimale per ogni applicazione. Non dovrai più scegliere tra un set di monitor per DJing o per la produzione musicale – gli altoparlanti Pioneer sono perfetti per entrambi gli scopi.

La facilità d’uso è un’altra caratteristica vincente di questi altoparlanti. Con connessioni RCA e mini jack, è possibile collegare una varietà di apparecchiature come console DJ, mixer, laptop o schede audio. La presa frontale per le cuffie semplifica ulteriormente il processo di collegamento e scollegamento. La manopola del livello, posizionata frontalmente, consente di regolare il volume senza dover raggiungere il retro degli altoparlanti.

La connettività Bluetooth presente negli altoparlanti Pioneer ti consente di abbinare facilmente il tuo smartphone, dispositivo mobile o PC/Mac, consentendoti di riprodurre brani in modalità wireless con una qualità audio impeccabile.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza musicale con gli altoparlanti Pioneer DJ DM-40D-BT, ora disponibili su Amazon con uno sconto pazzesco del 42%. Non perdere questa occasione e acquistali al prezzo speciale di soli 116,00 euro, prima che sia troppo tardi.

