Altoparlante portatile LG in offerta: il prezzo crolla del 51%

L’altoparlante portatile Bluetooth LG XBOOM Go DXG9 è una scelta eccellente per gli amanti della musica che desiderano un’esperienza audio coinvolgente e una versatilità senza pari. Attualmente è in super offerta su Amazon, dove può essere tuo con un clamoroso sconto del 51%!

Con un’impressionante potenza di 120 Watt e un design resistente con protezione IP67, questo altoparlante è ideale per feste all’aperto e sessioni di ascolto in qualsiasi ambiente. La batteria di lunga durata offre fino a 24 ore di riproduzione continua, mentre il tempo di ricarica inferiore a 4 ore assicura che tu possa tornare rapidamente alla musica.

Il controllo vocale tramite Google Assistant e Siri aggiunge una comodità extra, consentendoti di gestire il tuo altoparlante con semplici comandi vocali. Inoltre, la connettività Bluetooth 5.1 e l’ingresso Aux-In (3,5 mm) garantiscono una connessione senza problemi con i tuoi dispositivi preferiti.

Ma non è tutto: l’illuminazione integrata aggiunge un tocco di atmosfera alle tue feste, mentre la funzione SOUND BOOST amplifica il suono per un’esperienza audio ancora più coinvolgente. L’app XBOOM ti consente di personalizzare le luci in base alla tua musica e al tuo umore, garantendo un’esperienza personalizzata.

Infine, la possibilità di collegare fino a 10 altoparlanti LG XBOOM Go tramite Wireless Party Link offre la massima flessibilità e un suono coinvolgente in qualsiasi ambiente.

Con LG XBOOM Go DXG9, ottieni un’esperienza audio straordinaria, una durata della batteria eccezionale e una versatilità senza pari per goderti la tua musica ovunque tu vada. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con il 51% di sconto.