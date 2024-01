Altoparlante Marshall Middleton in offerta: tanta autonomia e suono fantastico

L’altoparlante Bluetooth portatile senza fili Marshall Middleton è ora disponibile con uno sconto del 20%, al prezzo incredibile di 239,00€ anziché 299,00€.

Questo altoparlante è progettato per offrire un suono potente e coinvolgente ovunque tu vada. Con Middleton, avrai un heavy sound portatile nel palmo della tua mano, pronto a fornire un’esperienza sonora straordinaria in qualsiasi situazione. Il suo design iconico e intramontabile lo rende perfetto sia per i festival rock nel fango che per le serate più eleganti nel salotto di casa tua.

Il Middleton si distingue per la sua estrema portabilità, che non teme né pioggia né sole grazie alla sua robusta struttura con protezione IP67 da polveri e liquidi. Questo significa che puoi portarlo ovunque senza preoccuparti degli agenti atmosferici: sarà sempre pronto a suonare.

Con più di 20 ore di riproduzione con una singola carica, il Middleton ti permette di goderti la tua musica per tutta la giornata senza interruzioni. E quando è necessario ricaricarlo, basta collegarlo alla corrente: la batteria si ricaricherà completamente in soli 4,5 ore, permettendoti di riprendere la festa senza perdere tempo.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta e aggiungi l’altoparlante Bluetooth portatile Marshall Middleton al tuo carrello oggi stesso per goderti un suono straordinario ovunque tu vada ad un prezzo fantastico!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.