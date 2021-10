Altoparlante da esterno Anker Soundcore a PREZZO INCREDIBILE (-20€)!

L'altoparlante da esterno Anker Soundcore Motion Boom è ciò che ti serve per essere sempre in compagnia delle tue playlist musicali preferite: un apparecchio resistente ed impermeabile, dalla qualità sonora impressionante, l'ideale per le tue gite fuori porta.

Un'offerta che non puoi assolutamente ignorare: acquistalo subito su Amazon e, grazie ad un vantaggioso sconto del 20%, pagherai solamente 79,99 euro con un risparmio di ben 20 euro.

Altoparlante Bluetooth Anker Soundcore Motion Boom: vera musica per le tue orecchie

L'altoparlante per esterni Motion Boom può contare su driver con diaframmi in puro titanio grazie a cui riprodurre frequenze fino a 40 kHz in massima qualità anche a volume sostenuto. Bassi intensi e corposi per un'esperienza d'ascolto che non ti deluderà.

Autonomia in utilizzo a dir poco infinita: grazie alla batteria da 10000 mAh potrai sfruttare il tuo dispositivo fino a 24 ore di riproduzione con una sola ricarica. Massima stabilità del segnale, in virtù della connettività Bluetooth 5.0.

Nessun patema d'animo se l'altoparlante Soundcore per esterni dovesse cadere in acqua. L'apparecchio gode di certificata impermeabilità secondo lo standard IPX7: continuerà a funzionare perfettamente anche dopo una bella nuotatina.

Stiamo parlando di un vero e proprio best buy: metti nel carrello l'eccezionale altoparlante Bluetooth Anker Soundcore Motion Boom e, oltre allo sconto di 20 euro, beneficerai della spedizione gratuita.