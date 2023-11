Altoparlante Bluetooth Sony MHC-V13 in offerta su Amazon: ha anche la modalità karaoke

L’altoparlante Sony MHC-V13 è attualmente in offerta a soli 279,00€, grazie a una doppia promozione del 10% e a un buono da 51€.Riempi la tua festa con un suono di qualità superiore e bassi potenti, grazie ai tweeter angolati e al JET BASS BOOSTER.

L’illuminazione colorata dell’altoparlante si sincronizza al ritmo della musica, creando un’atmosfera coinvolgente. Con l’ingresso per microfono e chitarra, puoi divertirti con il karaoke e competere con i tuoi amici grazie alla classifica dell’app Fiestable party.

L’app Fiestable, divertente e facile da usare, consente il controllo completo del tuo MHC-V13 dal telefono e offre funzionalità come la creazione di playlist per le feste.

L’altoparlante supporta il Wireless Party Chain tramite Bluetooth, consentendoti di connettere fino a 50 sistemi Home Audio compatibili e sincronizzare musica e illuminazione per un’esperienza ancora più coinvolgente.

L’ingresso microfono rende il MHC-V13 il compagno ideale per il karaoke, e puoi anche collegare una chitarra per utilizzare il sistema come amplificatore, con diverse modalità disponibili per adattare il suono alle tue preferenze.

Modifica facilmente le impostazioni dal tuo smartphone con l’app Fiestable, che ti offre il pieno controllo su musica, luci e altre impostazioni, sia toccando il telefono che utilizzando i comandi vocali.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa doppia offerta di Amazon e di acquistare subito il Sony MHC-V13 ad un prezzo speciale.

