Altoparlante Bluetooth Lexon MINO L: MEGA OFFERTA (-11 euro)

L'altoparlante Bluetooth Lexon MINO L è lo strumento ideale per portare sempre con te le playlist musicali che più ami: piccolo ma davvero potente, oltre che ben realizzato. Approfitta della promozione: acquistalo ora su Amazon e, con uno sconto folle del 22%, pagherai appena 39 euro con un risparmio di quasi 11 euro.

Altoparlante Bluetooth Lexon MINO L in offerta ad un prezzo super conveniente

L'apparecchio si caratterizza per dimensioni estremamente ridotte, pari ad appena 9,2 x 9,2 x 3 cm e con un peso di soli 18,14 grammi.

Collegalo in maniera estremamente semplice ad ogni dispositivo sfruttando la connettività Bluetooth: grazie all'uscita a 5W potrai fin da subito goderti la tua musica preferita con un suono ricco ed avvolgente. Questo interessante speaker potrà essere ricaricato tramite porta USB-C, ottenendo così un'autonomia in fase di utilizzo che sfiora le 6 ore.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo altoparlante Bluetooth Lexon MINO L: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.