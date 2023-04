Alternative economiche al Flipper Zero in vendita su Amazon

Flipper Zero è un dispositivo di sicurezza e hacking che ha guadagnato molta attenzione negli ultimi tempi. Tuttavia, non tutti possono permettersi il prezzo elevato di questo prodotto su Amazon. Fortunatamente, esistono alcune valide alternative al Flipper Zero che offrono funzionalità simili a un prezzo più accessibile.

La prima alternativa è certamente il Raspberry Pi, che, con le dovute configurazioni, può essere utilizzato come un dispositivo di sicurezza e hacking simile al Flipper Zero. In primo luogo, è possibile installare una vasta gamma di strumenti di hacking e di sicurezza informatica sul Raspberry Pi, come ad esempio Metasploit, Nmap, Wireshark e Kali Linux. Questi strumenti consentono di testare le vulnerabilità della rete, di analizzare il traffico ed effettuare vari tipi di penetration test.

Infine, il Raspberry Pi può essere utilizzato per eseguire attività di monitoraggio remoto, grazie alla sua capacità di connettersi a Internet. Ad esempio, è possibile utilizzare il Raspberry Pi per monitorare e controllare i sistemi informatici remoti, accedendo a questi ultimi tramite una connessione SSH o VNC.

In sintesi, il Raspberry Pi può essere utilizzato come un Flipper Zero, offrendo funzionalità di sicurezza e hacking simili a un prezzo più conveniente. Tuttavia, è importante notare che il Raspberry Pi richiede una certa dimestichezza nell’utilizzo di Linux, nella sua installazione e configurazione per poter essere utilizzato efficacemente come dispositivo di hacking simile al Flipper Zero. Su Amazon il Raspberry Pi 3 Model A+ è acquistabile a circa 63€ nel momento in cui scriviamo.

Una alternativa (limitata) ma ancora più conveniente è HackyPi, un dispositivo di sicurezza e hacking basato su Raspberry Pi RP2040, sviluppato per scopi educativi. Il dispositivo è un dongle USB compatto che può essere utilizzato per testare la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici. HackyPi è stato progettato per essere facile da usare anche per gli utenti meno esperti e viene fornito con una guida dettagliata per l’installazione e la configurazione. Su Amazon si può acquistare HackyPi a soli 42€.

È importante ricordare che tutti gli strumenti di sicurezza e hacking, inclusi quelli menzionati in questo articolo, devono essere utilizzati solo per scopi leciti e in conformità con le leggi in vigore. L’uso improprio di questi strumenti può causare danni a terzi e violare la privacy e la sicurezza delle persone. Pertanto, è importante utilizzare questi strumenti solo per fini educativi, di ricerca o di sicurezza informatica legittimi, e non per attività illegali o fraudolente.

