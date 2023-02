Allpowers R4000, l'energia come vuoi e dove vuoi: ecco come

Energia: ce ne serve di più, ma la vogliamo pulita e la vogliamo a minor prezzo. Ci serve ovunque e per qualunque cosa, perché la digitalizzazione imperante e l’elettrificazione continua hanno portato qualsiasi funzione su device che richiedono alimentazione. Proprio nel momento in cui l’energia è diventata risorsa scarsa ed a costi mai sperimentati prima, ecco che la sua importanza emerge quindi in tutto il suo spessore e dispositivi come un Allpowers R4000 diventa una chiave di volta.

L’occasione per parlarne è l’importante offerta disponibile in questi giorni, un taglio sul prezzo che rende questa power station ancora più conveniente. Qualità e versatilità, infatti, erano già caratteristiche note: lo sconto rende Allpowers R4000 anche più accessibile, diventando così una risorsa vera e propria per la casa, per l’outdoor, per le feste tra amici ed in mille altre occasioni.

Per capire cosa possa significare avere in casa una power station di questa caratura bisogna conoscerne le caratteristiche, poiché dietro ad ognuna di esse si celano opportunità nuove. Possedere una power station, infatti, significa rispondere esattamente alle necessità più comuni: avere energia a disposizione, approvvigionarsene a basso costo (se non nullo) con minimo impatto ambientale e portarsela ovunque possa servire.

Allpowers R4000: energia come vuoi, dove vuoi

Allpowers R4000 è il nome della nuova power station portatile del gruppo. Con il nome “power station” si identificano dispositivi in grado di accumulare e conservare energia elettrica, così da poterla rilasciare dove opportuno, come necessario e dove maggiormente utile. Poter “conservare” l’elettricità, infatti, consente di andare contro l’unico vero limite della stessa: la necessità di essere collegati ad una rete per un uso istantaneo della carica disponibile. A volte bisogna scaldare un biberon lontano da casa, oppure ricaricare un pc mentre si è in viaggio: non c’è ostacolo che possa presentarsi se si ha appresso una power station in grado di garantire energia in quantità da poter sfruttare.

Nella fattispecie Allpowers R4000 garantisce una potenza pari a 4000W (con la possibilità di gestire anche picchi fino a 6000W) per una capacità complessiva pari a 3600Wh. Cosa significhino questi numeri è facilmente comprendibile ricorrendo ad esempi tangibili di utilizzo: un trapano acceso per 3 ore consecutive, un asciugacapelli per 2 ore, oppure una catena di luci a led e amplificatori sonori per nottate intere di festa. In alternativa si può utilizzare una carica tanto generosa per ricaricare i vari dispositivi mobile di casa quali smartphone, tablet o laptop, sapendo che una sola carica di un Allpowers 4000 potrà facilmente sopperire a svariate cariche dei device di famiglia.

Addirittura, la power station può essere utilizzata all’occorrenza come vero e proprio UPS di eccellenza in grado di attivarsi entro 15ms nel caso in cui venisse meno la corrente elettrica dalla rete: così facendo sarà possibile tenere accesi per varie ore il PC, il display, il router e quant’altro necessario per terminare un lavoro, per completare un corso online, per salvare il lavoro in esecuzione e bypassare qualsiasi breve interruzione senza neppure accorgersene. L’utilizzo in ambito domestico non sarà mai un problema: tanto per la sicurezza delle componenti, quanto per l’estrema silenziosità del device, un R4000 in casa, in camper o al proprio fianco è una presenta totalmente discreta e invisibile.

Insomma, una volta posseduta una power station di questo tipo non sarà certo complesso trovarle nuovi utilizzi. La sua semplice portabilità (grazie alle ruote posteriori ed alle maniglie superiori) la rende ideale anche nell’outdoor, per un trasporto in auto, per arricchire l’esperienza en plein air o per qualsiasi altra funzione che debba espletarsi lontano dalle reti tradizionali. In questo caso si tratta di un vero e proprio tocco magico in grado di portare la luce dove v’è oscurità, di portare musica dove v’è silenzio, di portare vita dove altrimenti non ci sarebbero possibilità di accendere, azionare, scaldare o ascoltare alcunché.

Le caratteristiche

La parte anteriore della Power Station si caratterizza dal display led contenente tutte le informazioni sul dispositivo, quali carica residua, stato dell’erogazione, informazioni sulla ricarica e altro ancora. A questo elemento si affiancano le prese di output, tra le quali 6 USB (quattro di tipo A e due di tipo C) e 4 attacchi tradizionali.

La parte posteriore ha invece duplice possibilità di attacco per l’approvvigionamento energetico: da pannelli solari o da rete elettrica. Nel primo caso il costo dell’energia sarà del tutto nullo: si tratta di energia pulita e gratuita che Allpowers R4000 è in grado di conservare per un utilizzo differito. Grazie ad una power station, insomma, è possibile accumulare energia di giorno per utilizzarla di notte, il tutto a costo zero e con ideale ottimizzazione dei risparmi.

Caratteristica estremamente importante è il fatto che ogni singolo R4000 possa comportarsi come un elemento modulare e che quindi se ne possano collegare più unità insieme fino ad arrivare ad un massimo di ben 5 elementi e 21600Wh complessivi. Con un accumulatore di questo tipo le ambizioni salgono notevolmente, potendo immagazzinare quantità di energia utili ad alimentare intere abitazioni per poter mettere da parte l’elettricità nelle ore (e nei modi) più convenienti per poi farne uso intelligente e calibrato negli orari senza esposizione al sole. Un complemento perfetto ad un impianto fotovoltaico, insomma: basteranno pochi calcoli per comprendere come sia possibile ammortizzare il prezzo del device in poco tempo e con massima soddisfazione (soprattutto alla luce dello sconto odierno).

Ipotizzandone un uso intensivo quotidiano, inoltre, un Allpowers R4000 proietta il proprio ciclo di vita fino ad oltre un decennio e grazie alla modalità “Eco mode” lo standby prolunga la capacità di trattenere la carica anche per lunghi periodi. La power station, insomma, non teme lo spazio così come non teme il tempo, trasferendo quindi l’energia in dimensioni inconsuete per esprimerne valore nuovo e potenzialità maggiori. Secondo quanto calcolato dal gruppo, il dispositivo promette ben 3500 cicli completi di carico/scarico con garanzia di una capacità complessiva ancora pari a oltre l’80% della capacità iniziale.

Il tempo di ricarica dipende dalla potenza con cui si attinge alla fonte, ma in caso di ricarica da rete elettrica e fotovoltaico in contemporanea si può arrivare anche al 100% della carica in appena 1 ora: con tempistiche simili è chiaro come sia molto semplice avere la propria power station sempre pronta all’uso.

L’accumulatore è sviluppato attorno ad una batteria di tipo LFP (litio-ferro-fosfato), tecnologia estremamente stabile e affidabile. Ogni Allpowers R4000, inoltre, è dotata di vari controlli specifici su temperature, sovratensioni e possibilità di corto circuito per renderne l’utilizzo oltremodo sicuro.

Grazie alla connessione Bluetooth/Wifi è possibile controllare da remoto la power station, mentre tramite l’interazione vocale è possibile sapere tutto quanto concernente lo status del dispositivo senza dover necessariamente agire manualmente sul display.