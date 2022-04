Allergie di primavera? Tienile a bada: purificatore d'aria a 27€

Le allergie di primavera, più o meno gravi, sono un classico purtroppo. Un problema fastidioso, che in alcuni casi può essere anche molto pericoloso. Un modo per respirare in modo pulito, almeno in casa o in ufficio, è quello di usare un purificatore d'aria.

Di modelli ce ne sono tantissimi, in ogni fascia di prezzo. Quello che ho scovato in sconto su Amazon è compatto, arriva a gestire fino a 20MQ di ambiente alla volta e – grazie alla promozione di lancio – costa pochissimo adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per accaparrartelo a 27€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Allergie di primavera: il purificatore d'aria è una valido aiuto

No, naturalmente non fa miracoli e non risolve definitivamente il problema. Tuttavia, avere la possibilità di respirare in modo più sicuro, almeno in casa, non è una possibilità da sottovalutare. Soprattutto, puoi aprire le finestre per far cambiare aria e – quando le chiudi – non avrai problemi per la polvere entrata: lo accendi e lasci che faccia il suo lavoro.

Dotato di filtro a triplo strato di tipo HEPA (da cambiare ogni 2000H di lavoro) e di luce UV, le promesse sono quelle di eliminare fino al 99,7% di peli, polvere, pollini, muffe, fumo e cattivi odori.

Si tratta di un modello da tavolo o scrivania, quindi anche un bell'oggetto d'arredo. Insomma, un purificatore d'aria decisamente interessante e perfetto per combattere le allergie di primavera. Non perdere l'occasione del momento, approfitta della promozione lancio su Amazon e portalo a casa a 27,99€: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.