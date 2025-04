Allarme UniCredit: SMS e Bonifici Istantanei per rubare i risparmi

Una delle banche più diffuse e apprezzate in Italia, UniCredit, ha lanciato un allarme circa la diffusione di SMS fraudolenti che spingerebbero le vittime a effettuare bonifici istantanei. Questa pratica, ideata e condotta da cybercriminali esperti, servirebbe ai criminali per rubare i risparmi delle vittime e accedere ai loro dati personali per il furto di identità.

Un procedimento che, per come descritto dall’Istituto di Credito, richiede molta attenzione da parte dei suoi clienti che hanno un conto attivo. Questo perché il numero dal quale proviene il messaggio di testo sembra essere apparentemente riconducibile a quello ufficiale della banca. Ecco perché molti utenti seguono le istruzioni in esso contenute.

“La comunicazione invita a chiamare un numero per la gestione delle emergenze. Quando il cliente chiama, viene informato che sarà ricontattato dal Servizio Clienti o dall’Ufficio Antifrode. Un truffatore, fingendo di essere un operatore della Banca, fornisce istruzioni per eseguire bonifici istantanei dal proprio dispositivo“, spiega UniCredit, per mettere in guardia da questa truffa SMS.

UniCredit avverte contro SMS fraudolenti e bonifici istantanei

I bonifici istantanei possono essere molto utili, ma se effettuati sotto istruzione di un SMS che sembra inviato da UniCredit sono molto pericolosi.

“Con il bonifico istantaneo i fondi vengono prelevati immediatamente, rendendo pressoché impossibile il recupero“, hanno spiegato i tecnici del famoso Istituto di Credito.

Inoltre, UniCredit ha specificato: “Premesso che la Banca non può intervenire su messaggi SMS o WhatsApp ricevuti dai clienti e che riportano numerazioni fittizie, ti ricordiamo che nessun operatore della banca chiederà mai di predisporre bonifici o inserire codici dispositivi. Aiutaci a difendere la tua sicurezza!“.

Come riportato sul sito ufficiale di UniCredit, negli SMS con link ufficiali: