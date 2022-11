Allarme Mondiali di Calcio: le app di Qatar 2022 sono spyware

I prossimi Mondiali di Calcio che avranno inizio ufficialmente domenica 20 novembre sono tra i più discussi di sempre. Tante, troppe polemiche stanno circondando questo evento che sembra non trovare pace dalle critiche. Nondimeno, sotto i riflettori ci sono finite anche 2 app di Qatar 2022.

Il motivo sta preoccupando molti. Infatti, l’Autorità Francese per la Protezione dei Dati CNIL ha chiesto ai tifosi di calcio che andranno nel Paese per sostenere la loro nazionale di proteggersi dallo spionaggio. Sostanzialmente dovranno fare attenzione alle applicazioni realizzate proprio in occasione della Coppa del Mondo.

In altre parole, 2 app di Qatar 2022 sono state denunciate come spyware, create appositamente per controllare e spiare i dati personali degli utenti. La Francia sta consigliando di viaggiare “con uno smartphone vuoto o un vecchio telefono che è stato ripristinato“.

Questa situazione conferma ancora una volta la necessità di attivare sui propri dispositivi un sistema di difesa completo, capace di contrastare tutte le minacce provenienti dal Web. Tra le tante soluzioni disponibili sul mercato ci sentiamo di consigliarti AVG Ultimate che include un potente antivirus, una scansione profonda ad ogni app durante l’installazione e una difesa dal phishing.

Qatar 2022: 2 app sono risultate spyware veri e propri

Molti si staranno chiedendo quale sia il problema in tutto questo. Se sono 2 app legate ai Mondiali di Calcio Qatar 2022 a essere state rilevate come spyware basta non installarle sui propri dispositivi. In realtà non funziona proprio così, perché tutti i visitatori attesi dovranno scaricare obbligatoriamente queste due applicazioni mobili per entrare nel Paese.

Una è l’app ufficiale della Coppa del Mondo Hayya e l’altra è quella di monitoraggio Covid Ehteraz. Gli esperti di sicurezza informatica hanno scoperto che si tratta di spyware in grado di fornire alle autorità del Qatar accesso ai dati delle persone oltre al potere di leggere, eliminare o modificare contenuti. Addirittura sembra possano anche effettuare chiamate.

Bisogna prestare particolare attenzione a foto, video o opere digitali che potrebbero metterti in difficoltà rispetto alla legislazione del Paese visitato – ha affermato il portavoce del CNIL.

Il consiglio, se stai andando a goderti i Mondiali di Calcio Qatar 2022 è quello di limitare fortemente la connessione online accedendo ai quei servizi che richiedono l’autorizzazione. Inoltre, è necessario limitare a queste due app le autorizzazioni del sistema solo a quelle indispensabili.

Sempre più spesso molte app presenti anche sul Google Play Store risultano infette da trojan, malware e spyware. Un modo sicuro per proteggersi è installando AVG Ultimate sui propri dispositivi. Questa suite di difesa è davvero completa e non permette ad alcuna minaccia di crearci problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.