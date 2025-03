AliExpress festeggia il suo anniversario con sconti fino all'80%: ecco i migliori affari e coupon disponibili

AliExpress compie 15 anni e, come da tradizione, celebra questo importante traguardo con un’imperdibile ondata di sconti e promozioni speciali. Gli utenti potranno usufruire di ribassi che arrivano fino all’80% su migliaia di prodotti, oltre a una serie di coupon che consentono di risparmiare ulteriormente su acquisti di vario genere.

Il famoso shop online si è recentemente rinnovato, apportando numerose novità molto interessanti. Nel complesso hanno lavorato per raggiungere un importante miglioramento dell’esperienza d’acquisto potenziando la rete di magazzini in Europa, rendendo le spedizioni più veloci ed attivando i resi gratuiti. Novità decisamente non di poco conto che rendono AliExpress sempre più conveniente.

L’evento promozionale anticipato in apertura articolo è già attivo e proseguirà fino al 26 marzo 2025, permettendo di approfittare di prezzi vantaggiosi su articoli che spaziano dall’elettronica ai piccoli elettrodomestici, passando per gadget tecnologici, accessori per la casa, moda e molto altro ancora.

I coupon disponibili: ecco come risparmiare ancora di più

Oltre agli sconti diretti sui prodotti, AliExpress mette a disposizione una serie di codici promozionali che permettono di ottenere riduzioni extra in base all’importo speso. Ecco nel dettaglio i principali coupon attivi durante il periodo promozionale:

TELEFONI2 : 2€ di sconto su una spesa minima di 19€

: 2€ di sconto su una spesa minima di 19€ TELEFONI6 : 6€ di sconto su una spesa minima di 39€

: 6€ di sconto su una spesa minima di 39€ TELEFONI8 : 8€ di sconto su una spesa minima di 59€

: 8€ di sconto su una spesa minima di 59€ TELEFONI12 : 12€ di sconto su una spesa minima di 89€

: 12€ di sconto su una spesa minima di 89€ TELEFONI20 : 20€ di sconto su una spesa minima di 139€

: 20€ di sconto su una spesa minima di 139€ TELEFONI40 : 40€ di sconto su una spesa minima di 239€

: 40€ di sconto su una spesa minima di 239€ TELEFONI60 : 60€ di sconto su una spesa minima di 369€

: 60€ di sconto su una spesa minima di 369€ TELEFONI70: 70€ di sconto su una spesa minima di 469€

Questi coupon possono essere utilizzati su una vasta selezione di prodotti e sono validi per gli ordini con spedizione in Italia. Tuttavia, è bene tenere presente che non possono essere applicati a prodotti virtuali o alla categoria smartphone.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, sono disponibili altri due codici che rispettano le stesse applicazioni e restrizioni di quelli appena menzionati, ma dureranno fino al 31 marzo. Eccoli:

IT253AFF75 : 5€ di sconto su spesa minima di 7€

: 5€ di sconto su spesa minima di 7€ IT253AFF308: 8€ di sconto su spesa minima di 30€

Grazie a questi ulteriori due coupon, anche i nuovi utenti e quelli ancora incerti, potranno finalmente testare il servizio AliExpress e approfittare delle tantissime offerte disponibili.

Alcuni dei migliori affari da non perdere

Per chi desidera approfittare di questa grande occasione, Abbiamo selezionato una serie di prodotti in offerta che coprono diverse categorie merceologiche. Sono tutti accomunati da sconti particolarmente vantaggiosi. Eccoli:

Questi sono solo alcuni esempi delle offerte attive su AliExpress per il suo anniversario. La promozione coinvolge moltissimi altri prodotti a prezzi ribassati e il consiglio è quello di esplorare direttamente il catalogo online per trovare l’affare perfetto in base alle proprie esigenze.

Per usufruire degli sconti e dei coupon è sufficiente accedere al sito ufficiale di AliExpress o all’app dedicata, selezionare i prodotti desiderati e applicare i codici sconto al momento del pagamento.

AliExpress continua a rappresentare una delle piattaforme di shopping online più popolari e apprezzate a livello globale, e questa campagna promozionale è un’ottima opportunità per acquistare tecnologia e altri prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi.