Alexa anche in hotel: il concierge virtuale di cui avevamo bisogno

Amazon ha annunciato il lancio del servizio Alexa Smart Properties for Hospitality in Italia. Questa nuova soluzione è stata sviluppata per permettere ai clienti di hotel, resort e b&b di usufruire dell’assistente virtuale anche durante i loro viaggi.

Dopo aver debuttato in Francia e nel Regno Unito, Alexa Smart Properties for Hospitality sarà disponibile presso alcune strutture alberghiere italiane, tra cui il TH Roma Carpegna Palace Hotel.

Come funziona Alexa Smart Properties for Hospitality

Alexa diventa quindi un vero e proprio concierge virtuale a cui rivolgersi nella camera dell’hotel. Con i dispositivi Echo presenti nelle stanze, gli ospiti possono chiedere ad Alexa di eseguire vari comandi come riprodurre musica, fornire informazioni sul meteo e persino effettuare il check-out, utilizzando solo la propria voce.

Alexa può offrire informazioni relative all’hotel, come la password del Wi-Fi e gli orari di apertura del ristorante, del bar o della palestra, il tutto semplicemente pronunciando una frase come “Alexa, quando apre il ristorante?”.

Inoltre, gli ospiti possono gestire i comandi smart della luce, del termostato e delle tende della camera, richiedere servizi dell’hotel e segnalare eventuali problemi di manutenzione. Ad esempio, se l’aria condizionata non dovesse funzionare, la richiesta verrebbe inviata alla reception attraverso una semplice frase come “Alexa, non funziona l’aria condizionata”.

Grazie all’assistente vocale di Amazon, sarà possibile ottenere informazioni su come raggiungere le principali attrazioni della città o sul traffico verso l’aeroporto per organizzare al meglio il trasferimento. Basterà fare una semplice domanda come “Alexa, qual è il percorso più veloce per arrivare al Colosseo?” oppure “Alexa, come è il traffico per l’aeroporto di Fiumicino?”.

Il servizio Alexa Smart Properties è rivolto anche ai turisti che visitano l’Italia ogni anno. I dispositivi presenti nelle strutture ricettive possono interagire sia in italiano che in inglese: ciò avviene nel totale rispetto della privacy degli ospiti. Si potrà utilizzare Alexa senza connettere il proprio account Amazon personale e sarà possibile disattivare il microfono del dispositivo Echo presente in camera. Inoltre, le registrazioni vocali non verranno salvate.

Qualora non volessi rinunciare all’efficienza di Alexa neppure quando sei a casa, sarai felice di sapere che il richiestissimo Echo Dot di terza generazione è ora disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di appena 32,99 euro grazie ad uno sconto formidabile del 34%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.