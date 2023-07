Alcaraz-Djokovic: come vedere la finale Wimbledon in diretta streaming

Dopo due settimane di attesa, oggi sappiamo chi si sfiderà nella tanto sperata finale di uno dei tornei più importanti del tennis mondiale. Chi vincerà il trofeo di Wimbledon 2023? Ci attende l’incontro Alcaraz-Djokovic che si giocherà domani, domenica 16 luglio 2023, alle 15:00, ore italiane. Si tratta di un match particolarmente atteso e che sarà visibile gratuitamente su BBC iPlayer per chi vive nel Regno Unito.

Purtroppo il tennista italiano non è riusci a sconfiggere il suo antagonista, perdendo in tre set l’opportunità di sollevare il premio più ambito al mondo. Nondimeno, tutti gli appassionati di tennis sanno che questa finale promette un gioco di altissimo livello. Sarà un vero spettacolo vedere in campo il numero 1 e il numero due della classifica ATP. La finale numero 140 si giocherà all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, di Londra.

Alcaraz-Djokovic: come vedere la finale in diretta dall’Italia

Ovviamente gli appassionati di tennis si stanno già organizzando per seguire in diretta la finale di Wimbledon 2023 Alcaraz-Djokovic. A trasmettere questa partita sarà Sky sui suoi canali dedicati allo sport. Per quanto riguarda lo streaming ci sono Sky Go, che richiede comunque un abbonamento attivo a Sky Go, e NOW TV, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky che richiede attivo un abbonamento a PASS SPORT.

In entrambi i casi, soluzione in chiaro o streaming, è necessario attivare un abbonamento tra quelli proposti dai servizi sopra menzionati. La finale 140 di Wimbledon ti sta aspettando. Dalle 15:00, ore italiane, verrà trasmessa gratuitamente in diretta su BBC iPlayer per chi vive nel Regno Unito. Non perderti assolutamente questo evento che riscriverà la storia del tennis mondiale.