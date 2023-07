Alan Wake Remastered: sconto RECORD su Amazon (-66%)

Se sei un appassionato di giochi thriller e horror, allora Alan Wake Remastered è sicuramente ciò che fa per te.

E adesso, grazie all’offerta incredibile su Amazon, puoi mettere le mani su questo capolavoro a soli 11,99 euro invece di 34,99. Un risparmio del 66% che non puoi lasciarti sfuggire ed essere pronto al lancio di Alan Wake 2, previsto nel mese di ottobre.

Alan Wake Remastered: sconfiggi l’oscurità

Con questo titolo firmato Remedy entri nel mondo di Alan Wake, uno scrittore di successo che si ritrova intrappolato in una realtà oscura e inquietante, dove i suoi stessi romanzi prendono vita. La luce diventa la tua arma principale in questo combattimento intenso contro le forze oscure. Indebolisci i corrotti con la luce per poterli annientare definitivamente. Sfide spaventose ti aspettano, e solo affrontando l’oscurità con coraggio e intelligenza potrai sperare di sopravvivere.

Ma la storia non finisce qui. Alan Wake si ritrova a trovare pagine di un manoscritto che non ricorda di aver mai scritto. La sua stessa storia diventa realtà, e le pagine sembrano descrivere eventi ancora non accaduti, preannunciando sfide imminenti. Preparati a un’avventura avvincente e misteriosa, dove nulla è ciò che sembra e il terrore è sempre dietro l’angolo.

Grazie alla recente rimasterizzazione visiva, Alan Wake Remastered ti stupirà con una versione visivamente sbalorditiva e terrificante del Pacifico nordorientale degli Stati Uniti. I dettagli grafici migliorati e la fedeltà visiva portano nuova vita a questo classico, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e coinvolgente.

Se non hai ancora avuto l’opportunità di immergerti nell’universo di Alan Wake, questa è l’occasione perfetta per farlo. E con il 66% di sconto su Amazon, non c’è motivo di esitare. Acquista ora Alan Wake Remastered e vivi un’avventura mozzafiato tra luce e oscurità, tra realtà e fantasia.

