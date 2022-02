Airtag: sono i tracker GPS più sicuri del mercato

Un nuovo test mostra che le precauzioni di sicurezza degli AirTag di Apple sono di gran lunga migliori di Tile e di quelli di altri localizzatori GPS. Ecco cosa è emerso in queste ore.

AirTag è più sicuro dei competitor?

Dopo l'annuncio di Apple delle nuove modifiche AirTag e Find My per affrontare le preoccupazioni relative allo stalking, una nuova storia del New York Times offre un approfondimento su questa situazione. Il rapporto esplora l'utilizzo di AirTag, Tile e un localizzatore GPS standard per scopi nefasti e mostra davvero quanto siano più avanzate le funzionalità di prevenzione della mela.

La giornalista del New York Times Kashmir Hill ha deciso di confrontare AirTag, Tile e un tracker GS piantandoli su suo marito (con il suo consenso, ovviamente) “per vedere con quanta precisione hanno rivelato i suoi movimenti e quali ha scoperto“.

L'esperimento è stato messo rapidamente alla prova quando il marito di Hill ha dovuto portare la figlia della coppia in ospedale dopo che era risultata positiva al CoVid-19.

Trenta minuti dopo che mio marito e il più giovane sono partiti per l'ospedale, ho aperto un'app collegata al tracker più preciso del mio arsenale, il dispositivo LandAirSea da $ 30. Attivarlo costa di più, perché ha bisogno di un piano cellulare per trasmettere i satelliti di posizionamento globale Ho scelto il piano più economico, $ 19,95 al mese, per ricevere aggiornamenti sulla posizione ogni tre minuti; il piano più costoso, per aggiornamenti ogni tre secondi, era $ 49,95. L'app ha una funzione “InstaFence” che può avvisarmi quando l'auto si muove e un'opzione “Riproduzione” per mostrare dove è stata l'auto, in modo da poter vedere il percorso esatto su strade ventose che mio marito aveva preso. Ho visto che ha parcheggiato alle 16:55, quindi non sono rimasto sorpreso quando ho ricevuto un suo messaggio 12 minuti dopo che diceva che erano in sala d'attesa”.

Mentre questo localizzatore GPS di Amazon è stato in grado di mostrare lo stato della posizione in tempo reale, Tile e AirTag “non hanno funzionato altrettanto bene in tempo reale nell'area scarsamente popolata in cui viviamo“. Questo perché Tile e AirTag si affidano alle rispettive reti di dispositivi per i dati sulla posizione, piuttosto che alle connessioni GPS e cellulari dedicate.

Nel frattempo, la funzione di privacy di AirTag ha funzionato come previsto, in una certa misura:

Entro due ore dal momento in cui ho messo tutti i localizzatori nella nostra macchina, mio ​​marito, che ha un iPhone, ha ricevuto un avviso sull'AirTag, dopo aver fatto una commissione. Il problema era che non riusciva a trovarlo. L'avviso diceva che poteva far riprodurre un suono all'AirTag, ma quando ha tentato di farlo, il suo telefono non si sarebbe connesso al dispositivo. Questo è successo più volte e ha iniziato a sentirsi frustrato. “È nella mia scarpa?” mi ha chiesto a un certo punto, togliendosi la sua Nike blu e scrutandola. “Devi dirmelo. Non voglio distruggere la mia scarpa per cercarla.

L'unica volta che il suo iPhone si è collegato all'AirTag in macchina, in modo da poter riprodurre il rumore, è stato così difficile capire da dove provenisse che ha smesso di cercarlo dopo cinque minuti.

Tile, invece, non ha presentato tale avviso:

Il tracker Tile non era così ben informato. Il suo sistema è simile a quello di Apple, ma molte meno persone hanno l'app Tile sui propri telefoni rispetto ai propri dispositivi Apple. Quaranta milioni di Tile sono state vendute, ha affermato la società l'anno scorso. Un'altra differenza fondamentale tra Tile e AirTag è che se un iPhone rileva un AirTag sconosciuto che si muove continuamente con esso, il proprietario dell'iPhone riceve una notifica, insieme a una mappa che mostra dove è iniziato il monitoraggio. (I proprietari di Android, nel frattempo, devono scaricare un'app speciale per cercare gli AirTag. Tile ha detto che prevede di rilasciare un'app simile per le persone preoccupate per il tracciamento indesiderato.)”

Il portavoce di Tile, Scott Coriell, ha dichiarato in una dichiarazione che Tile è “progettato per aiutare le persone a trovare le loro cose, non per rintracciare le persone”. Ha aggiunto che l'utilizzo di una tessera per altri scopi “può comportare un divieto permanente dalla tessera“.