AirTag singolo: a meno di 34€ non puoi non averlo

Oggi vogliamo parlarti di un gadget veramente essenziale per il quotidiano che, onestamente, ti auguriamo di non dover utilizzare mai. Ci riferiamo all’AirTag di Apple, un tracker GPS Bluetooth di nuova generazione che ti aiuta a tenere sotto controllo i tuoi gadget preferiti. Di fatto, se sei stanco di perdere le chiavi, il portafoglio o qualsiasi altro oggetto importante, questo prodottino rappresenterà la soluzione perfetta per le tue esigenze.

Su Amazon puoi acquistare l’AirTag a soli 33,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e avrai anche la possibilità di riceverlo in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime.

AirTag di Apple: il miglior tracker da comprare oggi

L’AirTag di Apple è un piccolo dispositivo intelligente progettato per aiutarti a trovare i tuoi oggetti persi in modo veloce e semplice; ti basterà attaccarlo al tuo portachiavi, alla tua borsa, al tuo zaino o qualsiasi altro oggetto che desideri tenere sotto controllo, e sarai pronto a trovarlo con facilità.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband (UWB), questo piccolo gioiello offrirà una precisione assoluta nella localizzazione degli oggetti; con un semplice tocco sull’app “Dov’è” presente su iPhone o iPad riceverai indicazioni dettagliate su come rintracciarlo. Pensa che potrai anche farlo suonare grazie ad un suono chiaro e distintivo che ti permetterà individuare rapidamente lo zaino, il mazzo di chiavi perduto o altro.

L’AirTag di Apple ha un design compatto e leggero così sarà sempre super comodo da portare ovunque tu voglia (basta attaccarlo ad una custodia e sappi che ce ne sono tantissime su Amazon). Inoltre, è resistente all’acqua, quindi non devi preoccuparti se lo utilizzerai sotto la pioggia o in situazioni simili. Si integrerà perfettamente con l’ecosistema Apple. Oggi su Amazon, puoi acquistarlo a soli 33,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.