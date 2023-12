AirTag: la confezione da quattro pezzi costa POCHISSIMO su Amazon

Oggi ti vogliamo parlare di un gadget salva-vita che ti può aiutare nel quotidiano più di quanto tu possa credere. Di fatto, se sei stanco/a di perdere le chiavi, il portafoglio o qualsiasi altro oggetto importante, con l’AirTag di Apple risolverai i tuoi problemi. Con la sua tecnologia avanzata e con la sua estrema facilità d’uso, questo piccolo dispositivo sarà in grado di offrirti una sicurezza aggiuntiva per i gadget per te importanti. La confezione da quattro pezzi è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 105,00€ con lo sconto del 18% sul valore di listino.

AirTag: la confezione da quattro pezzi è da comprare ORA

L’AirTag utilizza la tecnologia di localizzazione ultra-wideband (UWB) e il chip Apple U1 per offrire una precisione senza precedenti nel trovare gli oggetti smarriti. Questo significa che non perderai più tempo a cercare ovunque per ritrovare le tue cose, ma potrai localizzarle con precisione sulla mappa dell’app Find My di Apple. Si integra perfettamente con il tuo ecosistema della mela; ti basterà collegare il tracker al tuo account Apple ID e con l’app Dov’è presente su iPhone, iPad o Mac potrai tracciare la posizione dei tuoi oggetti in tempo reale.

Allo stesso modo, il piccolo gadget è progettato con cura per garantire una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. Con una finitura in acciaio inossidabile e una parte superiore in plastica bianca, ha un design in linea con quello degli altri prodotti di Apple, ed è perfino resistente all’acqua con certificazione IP67.

Se hai smarrito un oggetto avente attaccato l’AirTag, puoi attivare un allarme sonoro dal tuo dispositivo per aiutarti a rintracciarlo più facilmente. Inoltre, con la modalità “smarrito” potrai sfruttare la vasta rete di dispositivi Apple in tutto il mondo per localizzare il tuo oggetto anche quando non è vicino a te. Prendi adesso la confezione da quattro pezzi a soli 105,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.