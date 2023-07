AirTag: il kit da quattro pezzi lo paghi solo 99,99€ (uno è in omaggio)

Oggi vogliamo parlarvi degli AirTag; se siete delle persone sbadate che tendono spesso a perdere chiavi, orologi, portafogli, occhiali, zaini, abbiamo una soluzione perfetta per le vostre esigenze. Grazie ad Amazon vi porterete a casa il set da 4 pezzi a soli 99,99€ al posto di 129,00€.

AirTag: questo bundle è indispensabile

Grazie alla tecnologia Bluetooth e all’integrazione con l’app Find My di Apple, gli AirTag consentono agli utenti di localizzare e tenere traccia dei loro oggetti tramite il proprio iPhone o iPad. Una volta collegati agli oggetti, inviano segnali al dispositivo dell’utente, consentendo loro di vedere la posizione dell’oggetto sull’app Find My. Questo rende più facile che mai ritrovare oggetti smarriti o dimenticati, risparmiando tempo e frustrazione.

Inoltre, offrono anche la funzione di “Precision Finding”, che sfrutta la tecnologia Ultra Wideband (UWB) presente negli iPhone di ultima generazione. Potrete infatti ottenere indicazioni precise sulla distanza e sulla direzione dell’oggetto tracciato, rendendo il processo di recupero ancora più facile e immediato.

La sicurezza è una priorità fondamentale per Apple e gli AirTag non fanno eccezione. L’azienda ha implementato diverse misure di protezione per garantire la privacy degli utenti. Ad esempio, mandano segnali crittografati che solo l’utente proprietario può decifrare tramite il proprio dispositivo. Inoltre, emettono un suono se vengono separati dal proprietario per un lungo periodo di tempo, avvisando sia l’utente che ha smarrito un oggetto con il tracker collegato, che le persone nelle vicinanze.

In conclusione, il set di 4 AirTag a soli 99,99€ rappresenta un’opzione conveniente per chi vuole dotare più gadget con questi accessori di Apple; le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo e non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvi a casa questi prodotti. Ci sono due anni di garanzia con Amazon e volendo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.