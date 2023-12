AirTag: il bundle da quattro costa POCHISSIMO oggi su Amazon

Sei stanco di perdere oggetti preziosi come chiavi, portafogli o persino il tuo smartphone? Oggi ti proponiamo una soluzione incredibile; ci riferiamo all’AirTag di Apple, il tracker GPS Bluetooth di nuova generazione che ti farà dormire sonni tranquilli. Addirittura, grazie ad Amazon, oggi potrai acquistare il bundle da quattro pezzi in super sconto; da 129,00€ infatti, lo pagherai solo 105,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: corri a prenderlo e non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione.

AirTag: ecco perché comprare il bundle da quattro pezzi

Gli AirTag sono il risultato dell’innovazione tecnologica di Apple, progettati per offrirti la massima tranquillità nel monitorare e ritrovare i tuoi oggetti più cari. Con la potente combinazione della tecnologia Bluetooth e dell’Ultra Wideband, questi gadget ti consentono di localizzare qualsiasi cosa in modo rapido e preciso. Non dovrai perdere più tempo a cercare ciò che ti sta a cuore. Se hai gadget della mela, sappi che questi piccoli accessori si integrano perfettamente con il tuo ecosistema. Con un semplice tocco sull’app “Dov’è” su iPhone, iPad o Mac, sarai in grado di visualizzare la posizione esatta degli stessi sulla mappa. Inoltre, la compatibilità con Siri semplifica ancora di più il processo di ricerca.

Hanno uno stile elegante e un design compatto che si adatta a qualsiasi oggetto. Inoltre ci sono tantissime custodie ufficiali e di terze parti da comprare su Amazon. La batteria dura a lungo (un anno) e poi si può cambiare in un attimo; il tuo AirTag sarà sempre pronto a seguirti ovunque tu vada.

Grazie all’offerta esclusiva su Amazon potrai ottenere un set completo di quattro AirTag al prezzo eccezionale di 105,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciarti sfuggire questo fantastico bundle. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.