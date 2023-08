AirTag: il bundle con quattro pezzi lo paghi solo 99,99€ (uno è in regalo)

Se sei solito/a smarrire oggetti preziosi come chiavi, portafogli o borse, il bundle contenente quattro AirTag su Amazon è ciò di cui hai bisogno per rendere la tua vita quotidiana più semplice e senza stress. Ovviamente devi avere un iPhone così da sfruttare i vantaggi di questo dispositivo. Con l’offerta esclusiva che ti consigliamo di seguito, ti potrai portare a casa quattro pezzi a soli 99,99€, risparmiando ben 29,00€ sul valore di listino.

AirTag: il bundle con quattro pezzi è il top

Grazie alla tecnologia Bluetooth e al chip U1 integrato, gli AirTag ti consentono di localizzare facilmente gli oggetti a cui sono attaccati tramite l’app “Find My” (Trova) sul tuo iPhone o iPad. Basta associarne uno all’oggetto che desideri monitorare, e sarai in grado di individuarlo con precisione sulla mappa.

Questi tracker sono progettati con cura per essere compatti e leggeri; possono essere attaccati facilmente a chiavi, borse o qualsiasi altro gadget che desideri proteggere. Proprio mediante l’app preposta, sarai in grado di sfruttare la rete globale di dispositivi Apple per localizzare gli AirTag e, di conseguenza, i tuoi oggetti smarriti. Se dovessi perdere un oggetto con uno di questi gioiellini collegato, potrai mettere quest’ultimo in modalità smarrimento e ricevere notifiche non appena verrà individuato da un altro utente possessore di un iPhone Il recupero sarà più veloce e sicuro.

Resistono alle cadute accidentali e all’acqua e alla polvere. La batteria offre un’autonomia di un anno, quindi non dovrai preoccuparti di doverli ricaricare frequentemente. Acquistando il prodotto da Amazon potrai contare su una consegna rapida e puntuale e il servizio clienti sarà sempre disponibile per qualsiasi domanda o necessità. Il bundle con quattro AirTag su Amazon è un’occasione da non perdere; risparmierai ben 29€ sul prezzo di listino; corri a prenderlo.

