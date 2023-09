AirTag a meno di 30€, sconto SUPER su Amazon

Sei stanc* di perdere le tue chiavi, il portafoglio o il telefono? Ti ritrovi spesso a cercare disperatamente oggetti smarriti? Bene, se la risposta è sì, devi sicuramente prendere in considerazione l’idea di acquistare l’AirTag di Apple. A soli 29,90€, questo tracker GPS Bluetooth è un piccolo dispositivo che offre un’enorme tranquillità e ti aiuta a tenere tutto sotto controllo.

AirTag: il Best Buy del giorno

L’AirTag è un piccolo dispositivo Bluetooth con un potente sensore di posizione che si integra perfettamente con il tuo ecosistema Apple. Basta collegarlo al tuo iPhone o iPad e potrai facilmente localizzare i tuoi oggetti smarriti tramite l’app “Dov’è” di Apple. Con un design elegante e minimalista, questo gadget si adatta perfettamente al tuo look e outfit. Ci sono tante cover di protezione da scegliere su Amazon e non solo.

Hai mai lasciato il tuo smartphone in un ristorante o sul sedile posteriore dell’auto di un amico? L’AirTag ti avvisa quando ti allontani dal tuo oggetto connesso; riceverai una notifica sul tuo iPhone se ti stai allontanando dal tracker, impedendoti di dimenticarlo dietro di te.

Inoltre, la batteria dell’AirTag dura un anno intero, e quando è il momento di sostituirla, puoi farlo facilmente senza dover acquistare un nuovo dispositivo. Non dimenticare che è progettato con la massima attenzione alla privacy, in modo che solo tu possa accedere alla sua posizione. Inoltre, se hai paura che qualcuno possa utilizzare un AirTag per tracciarti senza il tuo consenso, il sistema di allarme anti-smarrimento ti proteggerà avvisandoti di eventuali AirTag non autorizzati posizionati vicino a te.

A soli 29,90€ non puoi lasciartelo sfuggire, ma sii veloce. Le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe finire a momenti. Questo è un best buy che costa dieci euro in meno rispetto al suo valore di listino.

