AirPods (seconda generazione): su Amazon costano pochissimo, correte a prenderli

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffiette senza fili e magari avete un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi le AirPods di seconda generazione che su Amazon costano solo 125,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione; parliamo di un modello che ha fatto “la storia”, vendutissimo e apprezzato dai media e dall’utenza e che ha dato “il via” all’espansione degli auricolari True Wireless Stereo.

AirPods: un peccato non averli a soli 125€

Capite bene che il prezzo irrisorio è incredibile e noi ci sentiamo di consigliare questo modello a tutti coloro che vogliono la libertà di un paio di auricolari non cablati, sfruttando le potenzialità dell’ecosistema Apple. Di fatto, grazie al chipset H1 inserito in questi AirPods, l’accoppiamento con l’iPhone, l’iPad o il Mac avverrà istantaneamente e senza dover settare alcun parametro.

Il modello in questione dispone della certificazione contro il sudore, gli schizzi d’acqua e la polvere: questo significa che potrete utilizzarli in palestra senza il minimo problema. Sono ottimi anche per chi va spesso a correre al parco perché sono leggerissimi e hanno una batteria strepitosa. A tal proposito, segnaliamo che con la custodia di ricarica Lightning si potrà ampliare l’autonomia complessiva di queste cuffiette. In alternativa, potrete sfruttare anche la wireless charging per fornire l’energia al case degli AirPods.

Gli AirPods di seconda generazione vengono venduti e spediti da Amazon; ciò implica che godranno di tantissimi vantaggi esclusivi. Si avrà diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo complessivo di questo prodotto con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. In ultima istanza poi, segnaliamo che c’è un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, con il rivenditore (Amazon). A soli 125,00€ sono da avere, se avete un iPhone.

