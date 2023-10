AirPods (seconda generazione): prezzo WOW e sono INDISPENSABILI se avete un iPhone

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless Stereo di Apple e magari hai già un iPhone, oggi vogliamo consigliarti gli ottimi AirPods di seconda generazione che, grazie agli sconti folli presenti su Amazon, si potranno portare a casa con un costo irrisorio: solo 125,00€, spese di spedizione incluse. Noi ti invitiamo ad affrettarti ad effettuare l’acquisto perché a questa cifra sono imperdibili, ma sii veloce: non sappiamo quante scorte siano disponibili ancora e per quanto durerà la promozione.

AirPods (seconda generazione) su Amazon: best buy a questa cifra

Gli AirPods di seconda generazione mantengono il design iconico del loro predecessore, con auricolari leggeri e una custodia di ricarica compatta; sono famosi per la loro comodità e la facilità con cui si inseriscono nell’orecchio. Basta estrarli dalla custodia, e saranno pronti a connettersi al tuo dispositivo Apple in pochi secondi, grazie al chip H1 integrato. Il comfort è un aspetto fondamentale per gli auricolari, specialmente se prevedi di utilizzarli per lunghi periodi: sono perfetti per l’ascolto prolungato o per le lunghe sessioni di chiamate telefoniche, garantendo che tu possa godere della tua musica o comunicare con chiarezza.

Offrono una qualità audio eccezionale, con suoni nitidi e bassi profondi; presentano microfoni di alta qualità, che assicurano conversazioni chiare e nitide. Con una singola carica, potrai ascoltare musica per oltre cinque ore o parlare al telefono per oltre tre ore. La custodia stessa si ricarica rapidamente tramite connessione Lightning, e se hai un caricabatterie wireless, puoi anche utilizzarlo per ricaricare le gemme senza fili.

Sono progettati per funzionare in modo perfetto con i dispositivi Apple; possono essere facilmente accoppiati con il tuo iPhone, iPad, Mac o Apple Watch grazie al chip H1 integrato, il che significa che basta aprirli vicino al tuo device per vederli accoppiati in modo automatico. Con un prezzo di soli 125,00€ su Amazon non puoi proprio lasciarteli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.