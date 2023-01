AirPods Pro (prima generazione) con custodia MagSafe in sconto di 80€ (-28%)

La prima generazione di Airpods Pro è in offerta sul sito di MediaWorld a soli 199 euro invece del prezzo di vendita consigliato al pubblico di 279 euro. Le cuffie di Apple con gommino rientrano nella promozione più ampia XDAYS, disponibile solo online.

Le spese di spedizione sono a carico di MediaWorld e volendo puoi anche ritirarle in negozio gratuitamente. La consegna inoltre è prevista a partire dalla giornata di domani, venerdì 20 gennaio, ti invitiamo però a verificare tramite l’inserimento del CAP del tuo comune.

AirPods Pro 2021 con custodia di ricarica MagSafe

Per essere cuffie del 2021, le AirPods Pro di prima generazione continuano a essere una soluzione di tutta rispetto, soprattutto per chi vive 24 ore al giorno con l’ecosistema Apple. Dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza, passando per la resistenza all’acqua e al sudore, le cuffie di Apple si confermano sempre al passo con i tempi, pronte a soddisfare le esigenze del 99% degli utenti.

Ci sono anche funzioni quali audio spaziale ed EQ adattiva, scelte adottate da altri marchi soltanto di recente. L’equalizzazione adattativa (Adaptive EQ) riesce a calibrare in maniera automatica la musica in base alla forma del tuo orecchio, personalizzando in questo modo il suono in tempo reale. L’autonomia? Fino a quasi 5 ore di ascolto con una sola carica e oltre 24 ore con la ricarica offerta dalla custodia MagSafe.

Metti in carrello ora le AirPods Pro di prima generazione per approfittare dello sconto immediato di 80 euro da MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.