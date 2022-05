AirPods Pro Max: ci saranno delle nuove colorazioni

Secondo quanto si evince da un recente rapporto emerse online, sembra che Apple voglia rilasciare delle nuove colorazioni per AirPods Max, le prime over-ear della mela lanciate nel dicembre del 2020. Il debutto delle tinte next-gen dovrebbe avvenire contestualmente al lancio delle AirPods Pro 2.

Sappiamo tutti che le AirPods Max (oggi in sconto su Amazon ad un prezzo folle, solo 399,90€) sono arrivate sul mercato l’8 dicembre del 2020. È stato un momento semplicemente rivoluzionario perché abbiamo avuto modo di vedere come il colosso di Cupertino stava esplorando nuovi settori, forte del successo delle cuffiette AirPods e dell’esperienza di Beats, acquisita diversi anni or sono. Se in origine abbiamo avuto colorazioni come la Spoace Gray, la Silver, la Green, la Pink e la Blue, adesso potremo aspettarci un nuovo set di colori per questo modello. Dovremmo assistere anche al debutto di un gadget erede ma al momento ci sono poche informazioni in merito.

AirPods Max (2022): quello che sappiamo

Nell’ultima edizione della newsletter Power On, Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, ha suggerito che Apple ha dur grosse novità nel mercato dell’audio per questo 2022.

Le Pro 2 dovrebbero presentare un nuovo design e potrebbero disporre dell’audio Lossless; non di meno, potrebbero avere features legate alla gestione della salute e al fitness, ma al momento è presto per dirlo. Di fatto, ad ottobre saranno ufficialmente “tre anni dal lancio del primo modello”, quindi urge un grosso upgrade.

Oltre alle colorazioni del 2022, Gurman si aspetta di vedere un calo dei prezzi per le AirPods Max ma, come detto all’inizio, le potete comunque comprare ad un costo vantaggioso su Amazon (399,90€ al posto di 629,00€)

Secondo il giornalista, la mela potrebbe fare di più; non solo potrebbe aggiornare al meglio queste Max, ma potrebbe anche presentare una variante con audio lossless e con alcune funzionalità in più, così da assicurarsi il dominio nel mercato delle cuffie over-ear.