AirPods Pro, è sempre un buon momento per comprarle

Fra pochissime settimane si terrà il nuovo evento di casa Apple all’interno del quale conosceremo gli iPhone 14 ed Apple Watch di nuova generazione. C’è grande attesa però anche per le AirPods Pro 2, le cuffiette Bluetooth eredi del modello di prima generazione uscite 2019 e che oramai, sono nell’aria da diverso tempo.

È da molti mesi che si parla di questo gadget ma considerando le specifiche tecniche di cui disporrà e le funzionalità presenti sotto la scocca, noi vi consigliamo oggi di comprare la variante pro del 2019 perché si può portare a casa ad un prezzo vantaggioso. È comunque eccellente ancora oggi. Saranno vostre infatti, a soli 202,00€ con spedizione gratuita, con un risparmio secco e immediato pari a circa 80 € sul prezzo di listino.

AirPods Pro: la nostra scelta

Abbiamo definito le AirPods Pro “la nostra scelta“ per una serie di motivazioni. In primo luogo, sono quelle che noi preferiamo in assoluto perché sono ovviamente, le più potenti. Oltre ad avere il chip H1 di Apple che assicura una connessione immediata con tutti i dispositivi della mela, hanno anche una serie di funzionalità Premium che ce le fanno amare.

Pensiamo alla cancellazione del rumore attiva, alla modalità trasparenza, alla qualità sonora data anche dall’audio spaziale e non solo. Unica pecca: l’assenza dell’audio lossless che però speriamo di vedere in una futura interazione. Sono molto piccole e anche contenute, con gommini in silicone adattabili a tutte le orecchie. La custodia di ricarica poi può fornire un’autonomia eccellente e in più si ricarica via cavo, wireless, MagSafe. Avete capito bene: vi basterà collegare anche un caricatore magnetico di nuova generazione di Apple per godere immediatamente della tecnologia innovativa sviluppata dall’azienda.

Tornando a noi, AirPods Pro sono auricolari Bluetooth davvero fantastici, un must per tutti coloro che possiedono iPhone, iPad, Mac e non solo. Vi basterà aprirli e saranno immediatamente pronti all’uso, con qualsiasi gadget di Apple. Comodi e dire poco. A 202 € vi consigliamo di comprarli oggi anche perché siamo sicuri che il modello prossimo debutto costerà molto, molto di più. Buon divertimento con i vostri nuovi auricolari.

