AirPods Pro (2023) con USB Type-C: di nuovo disponibili su Amazon a meno di 250€

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e magari possiedi un iPhone, oggi vogliamo proporti gli ottimi AirPods Pro (2023) con custodia di ricarica USB Type-C che grazie agli sconti di Amazon costano pochissimo. Di fatto, il valore di listino sarebbe di 279,00€ ma con lo sconto folle dell’11% potrai portarteli a casa con 249,00€, IVA inclusa. Non si tratta di un minimo storico ma ci avviciniamo molto; il risparmio è considerevole e noi vi suggeriamo di prenderli adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Corri a prenderli e non pensarci troppo prima che vadano “sold out”.

AirPods Pro (2023): i migliori auricolari che vi siano

Questi auricolari di Apple sono semplicemente strepitosi; godono di una cancellazione attiva del rumore aggiornata, hanno il supporto all’audio spaziale di nuova generazione e vantano una qualità acustica e sonora di altissimo profilo. I gommini in-ear in silicone sono intercambiabili e ci sono in diverse tagli e configurazioni (XS, S, M o L) mentre la custodia di ricarica sfrutta la tecnologia MagSafe, quella wireless o il cavo USB Type-C per fornire energia alle gemme. Altresì sappiate che potrete ricaricare il case con l’alimentatore dell’Apple Watch. Gl AirPods Pro (2023) sono impermeabili e resistono all’acqua, agli schizzi e alla polvere. Hanno uno speaker che permette alla custodia di emettere un suono in caso di smarrimento (perché è compatibile con la rete Find My.

Gli AirPods Pro vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo sensazionale di 249,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciateveli sfuggire e correte a prenderli adesso ma siate veloci: non sappiamo quanto durerà la promo dedicata o quante scorte vi siano disponibili. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.