AirPods Pro (2023) a soli 239€: minimo storico su Amazon per il BLACK FRIDAY

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: i meravigliosi auricolari AirPods Pro del 2023 con porta di ricarica USB di tipo C costano solo 239,00 €, spese di spedizione incluse. Li trovate ovviamente su Amazon con consegna celere e rapida in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Non lasciatevi sfuggire perché questo è il minimo storico per un prodotto così evoluto e soprattutto arrivato sul mercato da neanche due mesi. Rispetto alla generazione precedente posseggono diverse funzioni di punta e hanno una migliore cancellazione attiva del rumore. Molto pratica anche la modalità modalità trasparenza e in più sappiate che confezione troverete ben quattro gommini da adattare alle vostre orecchie. La custodia di ricarica come detto, sfrutta la nuova porta USB type-C, ma volendo potrete utilizzare anche l’adattatore dell’Apple Watch, la ricarica wireless o quella MagSafe.

AirPods Pro (2023): i migliori auricolari TWS di Apple

Gli AirPods Pro (2023) introducono una rivoluzionaria tecnologia di cancellazione del rumore attiva che trasforma l’ascolto della musica e la gestione delle chiamate. Il sistema di cancellazione del rumore analizza costantemente l’ambiente circostante e adatta la risposta in tempo reale, garantendo un’esperienza audio immersiva e priva di distrazioni.

Il design degli auricolari è stato progettato per adattarsi comodamente alle orecchie di chiunque. Ci sono i pratici cuscinetti in silicone morbido che assicurano una vestibilità sicura e confortevole e sono disponibili in quattro diverse taglie: XS, S, M o L. Pratici poi i comandi touch posti sullo stelo delle gemme. Con la certificazione di ultimo livello, sono resistenti all’acqua e al sudore, e sono perfetti per gli allenamenti intensi o nelle giornate piovose; non dovrete preoccuparvi di nulla. Con l’audio Dolby Atmos, potrete godere di un suono coinvolgente e dettagliato che trasforma l’ascolto di musica, podcast e film in un’esperienza straordinaria. Supportano l’audio spaziale, c’è la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza.

Si integrano perfettamente con l’ecosistema Apple: basta aprirli vicino a un dispositivo della mela per connetterli automaticamente e sfruttare funzioni come il cambio automatico tra dispositivi e i comandi vocali “Hey Siri”. A soli 239,00€ non potete proprio lasciarveli sfuggire.

